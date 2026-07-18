États-Unis : le tribunal valide le plan de restructuration de QVC, géant historique du télé-achat

Le groupe américain QVC, propriétaire des chaînes de télé-achat QVC et HSN, franchit une étape décisive dans sa restructuration. Un tribunal des faillites du Texas a validé son plan de redressement, quelques mois après le placement volontaire de ses activités américaines sous la protection du Chapitre 11 de la loi sur les faillites. Cette procédure, engagée en avril, avait été facilitée par un accord préalable conclu avec une large majorité des créanciers.

Grâce à ce plan, la dette du groupe sera ramenée de 6,6 milliards à 1,32 milliard de dollars, soit une réduction de près de 80 %. L’entreprise bénéficiera également d’une nouvelle ligne de crédit de 600 millions de dollars, tandis que l’ensemble des créanciers seront remboursés conformément aux modalités prévues. La direction estime que cette nouvelle structure financière offrira davantage de flexibilité pour renouer avec une croissance durable.

Un virage stratégique vers le streaming et les réseaux sociaux

Le plan prévoit également l’annulation des actions actuellement cotées à la Bourse de New York, qui seront remplacées par de nouveaux titres à l’issue de la procédure. Le PDG David Rawlinson estime que cette restructuration place désormais QVC en position de renforcer sa présence sur le marché du commerce en direct en ligne.

Confronté depuis plusieurs années au recul de la télévision traditionnelle et à l’évolution des habitudes de consommation, le groupe accélère sa transformation numérique. Lancé fin 2024, le programme stratégique WIN Growth vise à développer les ventes via le streaming et les réseaux sociaux, avec un objectif de 1,5 milliard de dollars de revenus annuels supplémentaires générés par ces nouveaux canaux d’ici trois ans.