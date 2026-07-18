La start-up chinoise Moonshot AI bouscule le marché avec son nouveau modèle Kimi K3

La start-up chinoise Moonshot AI a dévoilé son nouveau modèle d’intelligence artificielle Kimi K3, qui suscite déjà de nombreuses réactions dans l’industrie mondiale de l’IA. Ce modèle ouvert et gratuit revendique 2 800 milliards de paramètres, soit près du double de ceux du précédent modèle chinois de référence, DeepSeek V4 Pro. Selon plusieurs classements spécialisés, Kimi K3 rivalise désormais avec les modèles les plus avancés développés par les groupes américains, notamment ceux d’OpenAI et d’Anthropic, en particulier dans les tâches liées à la programmation informatique.

Les performances du modèle renforcent la montée en puissance des acteurs chinois de l’intelligence artificielle. Depuis l’arrivée de DeepSeek fin 2024, plusieurs entreprises chinoises privilégient des modèles open source accessibles gratuitement, remettant en question le modèle économique des grandes entreprises occidentales, qui misent principalement sur des solutions propriétaires et payantes. Les premiers tests montrent notamment que Kimi K3 se distingue dans la génération de code, aujourd’hui l’un des principaux usages de l’IA générative.

Des inquiétudes croissantes aux États-Unis

Cette percée technologique suscite des réactions jusque dans les sphères politiques américaines. Plusieurs anciens responsables de la Maison Blanche spécialisés dans l’intelligence artificielle estiment que les États-Unis risquent de perdre leur avance si les investissements et le développement des infrastructures ralentissent. Certains dénoncent un excès de régulation et appellent à accélérer le déploiement des centres de données ainsi que le soutien aux entreprises américaines du secteur.

Si plusieurs experts invitent à relativiser l’impact immédiat de Kimi K3, notamment en raison de son importante consommation de ressources informatiques, ils reconnaissent que la compétition entre la Chine et les États-Unis entre dans une nouvelle phase. La montée en puissance des modèles chinois, souvent moins coûteux et librement accessibles, pourrait conduire à un durcissement des tensions technologiques entre les deux puissances, avec d’éventuelles restrictions sur l’utilisation ou l’exportation de certaines technologies d’intelligence artificielle.