Un nouveau foyer de nématode du pin détecté dans les Pyrénées-Atlantiques

Le ministère de l’Agriculture a annoncé la découverte d’un nouveau foyer de nématode du pin sur la commune de Lescar, dans les Pyrénées-Atlantiques. La présence de ce parasite microscopique, considéré comme l’un des plus dangereux pour les forêts de résineux, a été confirmée par le laboratoire de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) sur un pin présentant des symptômes caractéristiques. Ce nouveau foyer est situé à une soixantaine de kilomètres de la zone contaminée identifiée en 2025 dans les Landes.

Cette découverte intervient après deux premiers cas recensés à Seignosse en novembre 2025, puis à Angresse en mars 2026. Conformément à la réglementation européenne, un arrêté préfectoral a immédiatement créé une nouvelle zone délimitée autour du foyer. Des mesures d’éradication vont être mises en œuvre, comprenant notamment l’abattage des arbres contaminés ainsi que le contrôle renforcé des résineux dans la zone tampon afin de limiter la propagation du parasite.

Une menace croissante pour les forêts françaises

Classé comme organisme de quarantaine prioritaire par l’Union européenne, le nématode du pin (Bursaphelenchus xylophilus) est transmis par un coléoptère vecteur. En bloquant la circulation de la sève, il provoque un dépérissement rapide puis la mort des arbres infestés. Déjà responsable d’importants dégâts en Asie, au Portugal et en Espagne, il représente une menace majeure pour les massifs forestiers français.

Le ministère de l’Agriculture indique également que le parasite a été détecté lors de campagnes de piégeage sur des insectes vecteurs dans les communes landaises de Saubion et Orthevielle, ainsi qu’à proximité d’Orléans le 9 juillet. Ces découvertes renforcent la vigilance des autorités, alors que le massif des Landes de Gascogne, qui s’étend sur plus d’un million d’hectares et est composé à 75 % de pins maritimes, constitue un enjeu économique majeur pour la filière forestière française.