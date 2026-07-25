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À Provins, un ballet aérien de rapaces fait revivre le Moyen Âge

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À Provins, un ballet aérien de rapaces fait revivre le Moyen Âge
À Provins, un ballet aérien de rapaces fait revivre le Moyen Âge

Dans l’enceinte fortifiée de Provins, cité classée au patrimoine mondial de l’Unesco, le spectacle Les Aigles des Remparts propose depuis fin mars et jusqu’au 1er novembre une plongée dans l’art ancestral de la fauconnerie équestre. Produit depuis vingt-cinq ans par la société Vol Libre sous la direction artistique de Philippe Hertel, ce spectacle de 45 minutes réunit 90 rapaces issus de vingt espèces différentes.

Une fresque retraçant l’histoire de la chasse au vol

Le spectacle retrace le voyage de cet art millénaire depuis les steppes d’Asie centrale, en passant par le Proche-Orient, jusqu’aux cours des seigneurs féodaux européens, où la maîtrise des oiseaux de proie constituait à la fois un symbole de prestige social et un savoir-faire technique raffiné. Le public y découvre la majesté des aigles, l’agilité des buses et des milans, la rapidité des faucons, l’élégance des serpentaires, ainsi que le vol silencieux des chouettes et des hiboux, évoluant en liberté au-dessus des remparts.

Chevaux et rapaces évoluent côte à côte dans ce ballet aérien, la fauconnerie étant elle-même inscrite depuis 2010 au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco en tant que pratique vivante partagée par de nombreux pays du monde.

Une tradition qui n’échappe pas aux critiques

Le spectacle avait fait l’objet l’an dernier d’une manifestation de défenseurs de la cause animale réclamant son arrêt, sans obtenir gain de cause auprès des organisateurs. Vol Libre revendique de son côté une démarche de transmission et de préservation d’un savoir-faire ancestral plutôt qu’une simple attraction touristique.

Le Théâtre des Remparts, cadre historique du spectacle, accueille des représentations selon des horaires variables en fonction des saisons, des week-ends et des vacances scolaires, avec des séances renforcées lors des Médiévales de Provins, qui attirent chaque année plus de 100 000 visiteurs dans la cité.

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