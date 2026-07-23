Singin’ in the Rain dévoile sa distribution avant son arrivée au Lido

La production de la comédie musicale Singin' in the Rain révèle sa distribution avant son lancement au Théâtre du Lido le 17 septembre. Dirigée par Robert Carsen, elle met en vedette Ashley Day dans le rôle de Don Lockwood, avec une orchestration inspirée du film de 1952.

La nouvelle production de la comédie musicale Singin’ in the Rain, mise en scène par Robert Carsen, a dévoilé sa distribution avant son arrivée au Théâtre du Lido, sur les Champs-Élysées, à partir du 17 septembre. Ashley Day y interprétera le rôle principal de Don Lockwood, aux côtés de Maddie Waller, Charlie Waddell et Natasha O’Brien.

Une nouvelle mise en scène signée Robert Carsen

Dix ans après une version déjà remarquée au Théâtre du Châtelet, le producteur Jean-Luc Choplin a confié cette nouvelle production à Robert Carsen, qui avait déjà mis en scène le spectacle en 2015. Les chorégraphies, inspirées de celles imaginées à l’origine par Gene Kelly et Stanley Donen pour le film, ont été confiées à Rebecca Howell, également chorégraphe du spectacle The Man of La Mancha.

Inspiré du film culte de 1952, classé cinquième meilleur film américain de tous les temps selon l’American Film Institute, le spectacle raconte le destin de trois artistes hollywoodiens à la fin des années 1920, au moment où le cinéma muet cède la place au parlant et où le noir et blanc s’efface devant la couleur.

Une troupe et un grand orchestre pour faire revivre les standards

La partition originale de Nacio Herb Brown, sur des paroles d’Arthur Freed, sera interprétée par un grand orchestre en direct, avec des titres devenus des standards intemporels comme Singin’ in the Rain ou Good Morning. Le livret reprend celui, original, de Betty Comden et Adolph Green, qui avait déjà porté les précédentes adaptations scéniques du film depuis leur création à Londres en 1983.

Après avoir accueilli ces dernières années Cabaret, The Rocky Horror Picture Show, Hello, Dolly! et plus récemment Les Demoiselles de Rochefort, le Théâtre du Lido poursuit ainsi sa stratégie de grandes productions musicales inspirées de classiques du cinéma, sur l’une des scènes les plus fréquentées des Champs-Élysées.