Essonne : deux assistantes maternelles jugées après avoir caché douze enfants dans une voiture lors d’un contrôle

Deux assistantes maternelles doivent être jugées à Évry après la découverte de douze enfants dissimulés dans une voiture lors d'un contrôle. Elles sont accusées de mise en danger de mineurs et d'exercice illégal de leur métier. Elles sont sous contrôle judiciaire.

Deux assistantes maternelles comparaîtront à la fin du mois de septembre devant le tribunal correctionnel d’Évry après la découverte de douze enfants, dont plusieurs nourrissons, entassés dans une voiture au sous-sol d’une crèche illégale à Yerres (Essonne). Les faits remontent au 16 juillet, lors d’un contrôle mené par la police dans une maison transformée en structure d’accueil non autorisée.

Les enquêteurs ont d’abord trouvé cinq enfants dans l’espace de jeux de l’habitation avant de découvrir, dans un garage situé à l’étage inférieur, douze autres mineurs dissimulés à l’intérieur d’un véhicule où ils se trouvaient depuis plusieurs dizaines de minutes. Les deux femmes, âgées de 41 et 48 ans, avaient été placées en garde à vue avant d’être renvoyées devant la justice. Après une comparution immédiate, elles ont obtenu un délai pour préparer leur défense.

Des poursuites pour mise en danger de mineurs

Selon le parquet, les enfants avaient été cachés afin d’échapper à un contrôle des services de la Protection maternelle et infantile (PMI). L’une des deux prévenues exerçait alors que son agrément avait été suspendu. Elle sera jugée pour accueil rémunéré de mineurs malgré cette suspension ainsi que pour mise en danger de douze mineurs.

Sa collègue, dont l’agrément l’autorisait à accueillir seulement quatre enfants, devra également répondre de faits de mise en danger de mineurs ainsi que de détention de marchandises présentées sous une marque contrefaisante. D’après les premiers éléments de l’enquête, cette méthode visant à dissimuler les enfants lors des contrôles aurait déjà été utilisée auparavant.

Dans l’attente de leur procès, les deux femmes ont été placées sous contrôle judiciaire. Elles ont notamment l’interdiction d’entrer en contact l’une avec l’autre et d’exercer toute activité impliquant un contact habituel avec des mineurs.