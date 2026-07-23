Londres réduit de 20 % les taxes foncières pour les pubs et salles de concert

Le gouvernement britannique met en place une réduction de 20 % des taxes foncières pour les pubs et salles de concert en Angleterre, dans le cadre d'un plan de 100 millions de livres sterling. Cette initiative vise à soutenir un secteur affecté par des hausses significatives des charges fiscales.

Le gouvernement britannique a annoncé un plan de 100 millions de livres sterling pour alléger les charges des établissements de l’hôtellerie-restauration et des lieux de musique live en Angleterre. Un pub type économiserait environ 1 100 livres sur le prochain exercice budgétaire.

La mesure porte sur une réduction de 20 % des business rates, l’équivalent britannique de la taxe foncière sur les locaux commerciaux, appliquée aux pubs, clubs et salles de musique live en Angleterre. Le Premier ministre a présenté ce dispositif comme un soutien direct à un secteur sous pression depuis plusieurs années.

La secrétaire en chef au Trésor, Emma Reynolds, a défendu le financement du plan face aux doutes exprimés sur sa solidité. Interrogée sur le fait que les sources de financement identifiées, notamment un resserrement des exonérations accordées aux boutiques de vapotage et une lutte contre la fraude à la TVA des marchés en ligne, sont encore « en cours de révision et de consultation », elle a répondu sans ambiguïté : « C’est entièrement financé, et cela le sera de deux façons principales. D’abord en réexaminant les allègements de taxes accordés à des commerces qui causent un préjudice social, comme les vape shops. Ensuite en luttant contre les entreprises en ligne qui ne paient pas la TVA. » Reynolds a ajouté que des mesures complémentaires pourraient être envisagées, et que les chiffres détaillés seraient présentés lors du budget.

Sur le terrain, les professionnels du secteur accueillent l’annonce avec un soulagement mesuré. Un gérant d’établissement indépendant a rappelé que les réévaluations intervenues entre l’an dernier et l’exercice en cours avaient provoqué des hausses de 100 % à 150 % des taxes acquittées. « Ça montre à quel point elles ont augmenté. Et même si 20 %, surtout ajoutés aux 15 % et autres aides existantes, peuvent représenter quelque chose de concret pour des indépendants comme moi, je ne veux pas paraître ingrat, mais les hausses de l’an dernier étaient tellement massives qu’on grignote seulement une partie de ces augmentations. On ne retrouve pas la valeur qu’on avait avant. On doit encore trouver de l’argent supplémentaire pour ces taxes. Mais c’est un soulagement de voir une partie de ça atténuée rapidement. 20 %, ce n’est pas rien. »