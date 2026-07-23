Renault maintient des ventes stables au premier semestre malgré un léger recul

Au premier semestre 2026, Renault vend près de 1,2 million de véhicules, marquant un léger recul de 0,4 % par rapport à 2025. Malgré une baisse de 1,3 % en Europe, la marque affiche une progression de 2,6 % avec le succès de la Renault 5 électrique. Les ventes hors d'Europe augmentent de 2,8 %, notamment grâce à l'Inde.

Le groupe Renault a vendu un peu moins de 1,2 million de véhicules dans le monde au cours du premier semestre 2026, soit un léger recul de 0,4 % par rapport à la même période de 2025. En Europe, son principal marché, les ventes ont diminué de 1,3 %, avec 821 092 voitures particulières et véhicules utilitaires écoulés entre janvier et juin.

La marque Renault affiche toutefois une progression de 2,6 % sur un an, avec 528 849 véhicules vendus. Le constructeur souligne également le succès de la Renault 5 électrique, devenue le véhicule électrique du segment B le plus vendu en Europe. La marque se classe désormais deuxième du marché européen des véhicules électriques destinés aux particuliers ainsi que du marché hybride.

L’électrification poursuit sa progression

La marque Dacia enregistre de son côté 284 021 ventes en Europe, en baisse de 8,7 %, mais la Sandero conserve sa place de voiture particulière la plus vendue sur le continent, tous canaux de distribution confondus. Plus de 52 % des véhicules particuliers commercialisés par le groupe en Europe sont désormais électrifiés, contre une proportion nettement inférieure un an auparavant.

Hors d’Europe, Renault poursuit son développement avec une hausse des ventes de 2,8 %, portée notamment par l’Inde (+61,2 %), la Turquie (+15,4 %), le Maroc (+13,7 %) et le Brésil (+5,3 %). Le groupe met également en avant la montée en puissance de ses modèles hybrides et électriques, tandis que plus de 80 % des ventes européennes d’Alpine concernent désormais des véhicules 100 % électriques.