Nomadisme numérique : ce que tout entrepreneur européen doit anticiper

L'intérêt pour les visas de nomades numériques connaît une forte hausse, avec une augmentation de 1 135 % en 2024. Les entrepreneurs européens doivent cependant se préparer à des enjeux complexes liés à la fiscalité, la cybersécurité et la continuité de leurs activités à l'étranger.

Les recherches Google sur les visas pour nomades numériques ont bondi de 1 135 % en 2024. Avant de partir travailler depuis l’étranger, les chefs d’entreprise doivent pourtant naviguer entre fiscalité, cybersécurité et continuité d’activité.

Le chiffre donne le vertige : selon Expatnetwork, les requêtes mondiales sur les visas pour nomades numériques ont progressé de 1 135 % en 2024. Derrière cet engouement, une réalité bien plus complexe attend les entrepreneurs qui franchissent le pas, notamment les propriétaires de petites structures.

Le choix du visa constitue le premier obstacle. Plusieurs pays proposent des dispositifs dédiés aux travailleurs à distance, parmi lesquels le Brésil, le Costa Rica, la Thaïlande ou l’Indonésie. D’autres, comme l’Australie et le Japon, interdisent toujours l’exercice d’une activité professionnelle sous simple visa touristique. « Avant de réserver votre vol, renseignez-vous pour savoir si votre destination propose un visa conçu pour les chefs d’entreprise, ainsi que les critères d’éligibilité, les exigences de revenu minimum, la durée de séjour possible et si vous pouvez renouveler votre visa », recommande Alex Miles, directeur des opérations de Capital on Tap, société spécialisée dans les cartes de crédit professionnelles.

La fiscalité représente sans doute le risque le plus sous-estimé. Une installation à l’étranger peut modifier à la fois la résidence fiscale personnelle du dirigeant et les obligations juridiques de son entreprise. « Selon le pays où vous vous installez et la durée de votre séjour, vous pourriez être redevable de l’impôt dans plus d’un pays », prévient Miles, qui conseille de consulter un fiscaliste avant tout départ pour comprendre le fonctionnement des conventions de double imposition.

L’organisation financière mérite une attention comparable. Ouvrir des comptes adaptés aux dépenses internationales, opter pour des solutions bancaires offrant des taux de change compétitifs et de faibles frais de transaction, séparer clairement finances personnelles et professionnelles : autant de réflexes qui facilitent ensuite la comptabilité et les déclarations fiscales.

La qualité de la connexion internet et la disponibilité d’espaces de coworking passent souvent au second plan lors de la préparation d’un départ, alors qu’une connexion défaillante peut paralyser l’activité, surtout dans les premières semaines d’adaptation à un nouvel environnement. Miles suggère de vérifier les débits locaux et la couverture mobile avant de choisir une destination.

Les assurances constituent un autre angle mort fréquent. Les polices voyage standard ne couvrent généralement pas le matériel professionnel coûteux, le travail à distance de longue durée ou les interruptions d’activité. « Une couverture adéquate peut vous protéger contre des coûts imprévus comme les urgences médicales, la perte ou le vol de matériel », détaille Miles.

Le décalage horaire, lui, peut peser lourd sur le fonctionnement quotidien d’une entreprise. Un entrepreneur installé en Australie devra composer avec huit à onze heures d’écart selon la période de l’année, ce qui contraint souvent à des appels très tôt le matin ou tard le soir. « Demandez-vous si votre entreprise peut raisonnablement fonctionner avec de tels horaires », insiste Miles.

La cybersécurité s’impose comme une priorité dès lors que l’on travaille fréquemment depuis des réseaux Wi-Fi publics. L’utilisation d’un VPN, l’activation de l’authentification multifacteur sur tous les comptes professionnels et la mise à jour régulière des appareils sont des mesures minimales pour limiter les risques de violation de données.

Disposer d’un fonds d’urgence est une condition non négociable. Retards de visa, urgences médicales, changements de logement de dernière minute : les imprévus s’accumulent vite et peuvent déstabiliser la trésorerie si aucun matelas financier n’a été constitué en amont.

Enfin, la vision à long terme ne doit pas être sacrifiée à l’attrait de la flexibilité. « Réfléchissez à la manière dont vos sources de revenus seront affectées si la demande de vos clients fluctue, si les cycles de paiement changent ou si vous travaillez en dehors de vos horaires de marché habituels », conclut Miles.