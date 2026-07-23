The Strokes de retour à Paris avant leur septième album

The Strokes annoncent un concert le 22 octobre à l'Accor Arena de Paris pour accompagner la sortie de leur septième album, Reality Awaits. Produit par Rick Rubin, cet album, qui marque leur retour après six ans, sera joué en première partie avec Fat White Family et Alex Cameron.

Le groupe new-yorkais The Strokes se produira le 22 octobre à l’Accor Arena de Paris, un premier passage dans cette salle de Bercy qui s’inscrit dans la tournée mondiale accompagnant la sortie de Reality Awaits, leur septième album studio paru le 26 juin. Ce nouveau disque marque le grand retour du groupe, six ans après The New Abnormal, sorti en 2020.

Un disque enregistré au sommet d’une montagne au Costa Rica

Reality Awaits a été produit par Rick Rubin, qui a réuni le groupe dans une maison isolée en altitude au Costa Rica pour ces sessions d’enregistrement, débutées dès 2022 selon plusieurs sources spécialisées. Neuf titres composent l’album, parmi lesquels le premier extrait Going Shopping, que le groupe avait d’abord fait circuler auprès de ses fans sur cassette audio avant de le jouer pour la première fois sur scène à San Francisco.

Menés par le chanteur Julian Casablancas, les cinq membres du groupe, qui fêtent également vingt-cinq ans de carrière depuis leur premier album Is This It sorti en 2001, ont lancé leur tournée mondiale par un concert au festival Coachella, avant d’enchaîner les scènes américaines, japonaises puis européennes jusqu’en octobre.

Fat White Family et Alex Cameron en première partie à Paris

Pour cette date parisienne, The Strokes seront accompagnés par le groupe anglais Fat White Family ainsi que par le musicien australien Alex Cameron, deux formations réputées pour leurs concerts énergiques. Les billets pour cette soirée à l’Accor Arena sont déjà en vente.

Révélé au début des années 2000 comme l’un des fers de lance du revival rock garage, The Strokes avait connu une carrière marquée par des tensions internes et des pauses prolongées entre certains albums, rendant d’autant plus attendu ce retour porté par un septième disque salué par la critique musicale.