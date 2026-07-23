CULTURE Cinéma

Olivera Katarina, diva du cinéma yougoslave, est morte à 86 ans

Olivera Katarina, figure emblématique du cinéma yougoslave et célèbre chanteuse, décède à 86 ans. Née à Belgrade, elle se distingue dans les années 1960 avec son rôle dans le film primé à Cannes, J'ai même rencontré des Tziganes heureux. Sa carrière s'étend au théâtre et à la musique.

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Olivera Katarina, diva du cinéma yougoslave, est morte à 86 ans
Olivera Katarina, diva du cinéma yougoslave, est morte à 86 ans

La chanteuse et actrice serbe Olivera Katarina, star des années 1960 et 1970 dans l’ancienne Yougoslavie, s’est éteinte mardi 21 juillet à l’âge de 86 ans, a annoncé sa famille. Elle reste notamment connue pour son rôle dans le film J’ai même rencontré des Tziganes heureux, du réalisateur yougoslave Aleksandar Petrovic.

Une consécration à Cannes en 1967

Née Olivera Petrovic à Belgrade le 5 mars 1940, elle abandonne des études de droit pour partir passer une année à Paris, avant de s’inscrire à l’académie de théâtre de Belgrade à son retour en Yougoslavie. Elle décroche rapidement ses premiers rôles, d’abord au théâtre national, puis dans des films.

Elle avait 27 ans lorsque J’ai même rencontré des Tziganes heureux a été primé en 1967 au Festival de Cannes, recevant le Grand prix spécial du jury et le Prix de la critique internationale. La comédienne y interprétait la chanteuse tzigane Lence, aux côtés d’un autre géant du cinéma yougoslave, Bekim Fehmiu, décédé en 2010.

Une double carrière au cinéma et dans la chanson

Devenue Olivera Vuco, elle a ensuite joué dans plusieurs autres films, tout en menant une carrière de chanteuse mêlant folklore serbe et tzigane à des titres interprétés en russe, en japonais, en roumain ou en grec. Selon la presse serbe, elle avait enchaîné en 1968 pas moins de 72 concerts à l’Olympia, la célèbre salle parisienne.

En 1969, elle prend pour nom de scène le prénom de sa mère, Katarina. Elle s’était largement éloignée des caméras depuis les années 1980, tout en restant une figure majeure de la culture serbe.

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