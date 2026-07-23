Le Festival américain de Deauville confie sa révélation à Lio et quatre jeunes talents

Lio présidera le jury de la révélation lors de la 52e édition du Festival du cinéma américain de Deauville, qui se tiendra du 4 au 13 septembre. Elle sera entourée de quatre jeunes talents du cinéma français, témoignant d'une volonté de valoriser la créativité et l'audace.

Après avoir dévoilé en juin le nom de Roschdy Zem à la présidence de son jury principal, le Festival du cinéma américain de Deauville a annoncé mardi 21 juillet que la chanteuse et actrice Lio présiderait, elle, le jury de la révélation lors de sa 52e édition, prévue du 4 au 13 septembre.

Quatre visages montants du cinéma français à ses côtés

Lio sera épaulée par Noée Abita, nommée au César du meilleur espoir féminin pour Slalom, Marion Barbeau, première danseuse à l’Opéra national de Paris révélée au cinéma dans En corps, Manon Clavel, également nommée au César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans Kika, et Sayyid El Alami, remarqué dans la série Oussekine.

Les organisateurs justifient ce choix en expliquant confier chaque année cette mission à des artistes dont le parcours incarne la liberté, la curiosité et l’audace.

Une chanteuse devenue actrice fétiche du cinéma d’auteur

Révélée par les titres Le Banana Split et Les Brunes comptent pas pour des prunes, Lio a construit dès les années 1980 une carrière cinématographique parallèle, tournant notamment pour Chantal Akerman, Catherine Breillat, Aline Issermann ou Claude Lelouch.

Le prix de la révélation sera remis le 12 septembre. Cette édition, marquée par le 250e anniversaire des États-Unis, mettra la statue de la Liberté à l’honneur sur son affiche officielle.