Meaux replonge dans les tranchées pour un grand week-end en septembre

Le musée de la Grande Guerre de Meaux organise les 5 et 6 septembre 2026 un week-end de reconstitution historique unique. Plus de 300 passionnés d'Europe se réunissent pour revivre le quotidien des soldats, avec des défilés et des animations variées au programme.

Le musée de la Grande Guerre de Meaux organise les 5 et 6 septembre 2026 son traditionnel week-end de reconstitution historique, le plus grand rendez-vous d’Île-de-France consacré à la Première Guerre mondiale, réunissant plus de 300 passionnés venus de toute l’Europe en tenue d’époque.

Un bivouac vivant pour raconter le quotidien des soldats

Pendant deux jours, le parc du musée se transforme en un vaste campement où les visiteurs peuvent échanger directement avec les reconstituteurs, qui incarnent aussi bien des soldats français, allemands qu’américains, mais aussi des rôles moins connus du grand public comme les colombiers militaires, les cuisiniers ou les infirmières. L’événement met un point d’honneur à éclairer le quotidien méconnu de l’arrière-front autant que celui des combattants.

Parmi les temps forts annoncés cette année figurent la mise en mouvement du char Saint-Chamond, relique emblématique de la guerre mécanisée, ainsi que la présence exceptionnelle de taxis de la Marne, dont l’un prêté par la Fondation Renault, et des démonstrations équestres assurées par l’association Fer de Lance.

Deux défilés gratuits dans les rues de Meaux

Le week-end s’articule autour de deux grands défilés gratuits : le samedi dans le centre-ville de Meaux, le dimanche dans le quartier de Beauval, permettant à un public plus large de croiser les troupes en tenue d’époque sans avoir à entrer dans l’enceinte du musée.

Considéré comme le plus grand musée d’Europe consacré à la Première Guerre mondiale, l’établissement, né de la collection personnelle rassemblée par le passionné d’histoire Jean-Pierre Verney, propose également en temps normal une reconstitution grandeur nature de tranchées et de camps militaires au sein de son parcours permanent.