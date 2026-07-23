CULTURE Festivals

Meaux replonge dans les tranchées pour un grand week-end en septembre

Le musée de la Grande Guerre de Meaux organise les 5 et 6 septembre 2026 un week-end de reconstitution historique unique. Plus de 300 passionnés d'Europe se réunissent pour revivre le quotidien des soldats, avec des défilés et des animations variées au programme.

Alice Leroy

Par Alice Leroy

2 minutes de lecture

Meaux replonge dans les tranchées pour un grand week-end
Meaux replonge dans les tranchées pour un grand week-end

Le musée de la Grande Guerre de Meaux organise les 5 et 6 septembre 2026 son traditionnel week-end de reconstitution historique, le plus grand rendez-vous d’Île-de-France consacré à la Première Guerre mondiale, réunissant plus de 300 passionnés venus de toute l’Europe en tenue d’époque.

Un bivouac vivant pour raconter le quotidien des soldats

Pendant deux jours, le parc du musée se transforme en un vaste campement où les visiteurs peuvent échanger directement avec les reconstituteurs, qui incarnent aussi bien des soldats français, allemands qu’américains, mais aussi des rôles moins connus du grand public comme les colombiers militaires, les cuisiniers ou les infirmières. L’événement met un point d’honneur à éclairer le quotidien méconnu de l’arrière-front autant que celui des combattants.

Parmi les temps forts annoncés cette année figurent la mise en mouvement du char Saint-Chamond, relique emblématique de la guerre mécanisée, ainsi que la présence exceptionnelle de taxis de la Marne, dont l’un prêté par la Fondation Renault, et des démonstrations équestres assurées par l’association Fer de Lance.

Deux défilés gratuits dans les rues de Meaux

Le week-end s’articule autour de deux grands défilés gratuits : le samedi dans le centre-ville de Meaux, le dimanche dans le quartier de Beauval, permettant à un public plus large de croiser les troupes en tenue d’époque sans avoir à entrer dans l’enceinte du musée.

Considéré comme le plus grand musée d’Europe consacré à la Première Guerre mondiale, l’établissement, né de la collection personnelle rassemblée par le passionné d’histoire Jean-Pierre Verney, propose également en temps normal une reconstitution grandeur nature de tranchées et de camps militaires au sein de son parcours permanent.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une