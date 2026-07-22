Compte personnel de formation : le gouvernement veut recentrer le CPF sur les projets professionnels

Le gouvernement prévoit de réformer le Compte personnel de formation (CPF) afin de mieux orienter les financements vers des formations en lien avec le projet professionnel des bénéficiaires. Le ministère du Travail assure que la liberté de choisir une formation sera maintenue, mais souhaite s’assurer que les fonds publics servent prioritairement à favoriser l’accès à l’emploi, l’évolution professionnelle et le développement des compétences.

Dans cette perspective, les demandeurs devront désormais remplir un court questionnaire automatisé avant toute mobilisation de leur CPF. Cet outil permettra de préciser leur projet professionnel et de vérifier la cohérence entre celui-ci et la formation sollicitée. En cas d’inadéquation, les titulaires pourront être accompagnés par un conseiller en évolution professionnelle afin d’affiner leur parcours.

Une réforme qui suscite des critiques

Cette évolution marque un changement par rapport à la philosophie de la réforme de 2018, qui permettait aux salariés et aux demandeurs d’emploi d’utiliser librement leurs droits à la formation sans validation préalable. Le gouvernement justifie ce virage par la nécessité de renforcer l’efficacité de la dépense publique.

Les organisations syndicales ont exprimé leurs réserves. La CFDT estime que le CPF ne doit pas devenir un outil exclusivement orienté vers les besoins des entreprises, tandis que la CGT défend le maintien d’un véritable droit individuel à la formation. En parallèle, le ministère prévoit également de relever les exigences de qualité des organismes de formation via un renforcement des critères de la certification Qualiopi.