Zelensky limoge son chef d’état-major et propose un retour à Mykhailo Drapatyi qu’il avait viré

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé lors d’une allocution nocturne le remplacement d’Oleksandr Syrskyi à la tête des forces armées, tout en offrant un « poste de premier plan » au ministre de la Défense Mykhailo Drapatyi qu’il avait lui-même congédié la semaine dernière, déclenchant des manifestations à travers le pays.

C’est un double mouvement qui a surpris l’Ukraine dans la nuit. Volodymyr Zelensky a annoncé le limogeage d’Oleksandr Syrskyi, commandant en chef des forces armées ukrainiennes, et proposé simultanément un retour au gouvernement au ministre de la Défense qu’il avait écarté quelques jours plus tôt.

Ce renvoi du ministre avait provoqué des protestations dans plusieurs villes ukrainiennes, une pression populaire rare que le président a visiblement prise en compte. Zelensky a indiqué vouloir lui offrir un « poste de premier plan », sans préciser davantage la nature de cette fonction.

Pour remplacer Syrskyi, le président a nommé Mykhailo Drapatyi, général réputé pour ses qualités tactiques et sa popularité au sein de l’armée. Drapatyi sera chargé de superviser une réorganisation de la structure de commandement des forces armées ukrainiennes, a précisé Zelensky dans son adresse télévisée.