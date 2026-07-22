François-Noël Buffet nommé Défenseur des droits malgré l’opposition associative

Le Parlement a validé mardi la nomination du sénateur LR François-Noël Buffet au poste de Défenseur des droits, proposée par Emmanuel Macron. L’ancien ministre, dont les positions conservatrices inquiètent le monde associatif, succède à Claire Hédon.

Les commissions des lois de l’Assemblée nationale et du Sénat ont entériné la candidature de François-Noël Buffet par 43 voix contre 39. Pour faire barrage à la proposition présidentielle, les opposants devaient réunir au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés dans les deux commissions, soit 50 voix. Ce seuil n’a pas été atteint.

Tôt le matin, une vingtaine de militants d’associations comme Aides, SOS Racisme, Utopia 56, Act Up Paris ou InterLGBT avaient déployé une banderole « Défenseur des droits, stop au naufrage démocratique » dans le jardin du Luxembourg, face au Sénat.

Le sénateur de 62 ans, qui se réclame d’un « gaullisme social », concentre les critiques de la gauche, du monde syndical et associatif, et même d’agents du Défenseur des droits. Ancien avocat au barreau de Lyon, il avait manifesté contre la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe en 2013, voté contre l’extension de la PMA à toutes les femmes en 2020 et 2021, plaidé pour réformer l’Aide médicale d’État pour les sans-papiers et s’était abstenu lors du vote sur la constitutionnalisation de l’IVG.

Devant les députés le 15 juillet, il avait affirmé avoir « évolué » sur « un certain nombre de sujets » sociétaux. Mardi devant la commission des lois du Sénat, il a réaffirmé sa conception du poste : « La vérité, elle n’a pas de couleur politique » et « le rôle du Défenseur des droits, c’est d’abord d’essayer d’appréhender cette vérité-là. »

François-Noël Buffet prend la succession de Claire Hédon, dont le mandat de six ans s’achève. L’ex-journaliste et présidente d’ATD Quart Monde avait tiré la sonnette d’alarme en juin, déplorant « une aggravation dans l’accès aux droits dans notre société, dans tous les domaines ». Sous son mandat, les réclamations adressées à l’institution ont progressé de 70 %, et devraient atteindre 200 000 saisines en 2026, contre 100 000 en 2020.