Menacé par la « DZ Mafia », le maire d’Alès exfiltré de son domicile par le Raid

Le maire Les Républicains d’Alès, Christophe Rivenq, a été exfiltré de son domicile par les policiers du Raid dans la nuit de lundi à mardi, après un signalement faisant état d’un possible véhicule piégé à proximité de son habitation. Cette intervention intervient dans un contexte de menaces de mort répétées visant l’élu, déjà placé sous protection renforcée.

Quelques jours plus tôt, son épouse avait découvert des tags menaçants sur les murs de leur propriété ainsi qu’une enveloppe déposée dans leur boîte aux lettres contenant deux balles de calibre 9 mm et un courrier signé de la « DZ Mafia ». Selon Christophe Rivenq, le message exigeait l’arrêt des opérations policières menées contre le trafic de stupéfiants à Alès.

Une enquête pour menaces de mort et intimidation a été ouverte. D’abord confiée aux services de police d’Alès et de Nîmes, elle est désormais pilotée par la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Marseille. Le procureur de la République d’Alès a indiqué que les inscriptions retrouvées, signées « DZ NG » pour « DZ Mafia nouvelle génération » et « CVN » pour « Cévennes », étaient prises « avec gravité et sérieux » par les autorités.