Indemnisation du chômage : un système sous pression face à la hausse des demandeurs d’emploi

L’assurance chômage demeure l’un des principaux amortisseurs sociaux en France. En 2026, le dispositif géré par l’Unédic et mis en œuvre par France Travail continue de soutenir plusieurs millions de demandeurs d’emploi, dans un contexte marqué par un ralentissement du marché du travail, des réformes successives et la volonté du gouvernement de mieux cibler les dépenses publiques. Au premier trimestre 2026, 3,048 millions de demandeurs d’emploi percevaient une indemnisation, soit une hausse de 1 % sur un an. Parmi eux, 86,5 % relevaient directement de l’assurance chômage.

Cette progression intervient alors que le chômage repart légèrement à la hausse. Selon l’Insee, le taux de chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) a atteint 8,1 % de la population active au premier trimestre 2026, son niveau le plus élevé depuis 2021. Cette évolution alimente mécaniquement le nombre d’allocataires et renforce les enjeux financiers du régime d’assurance chômage.

Des allocations globalement stables en 2026

Contrairement aux années précédentes, les allocations chômage n’ont pas été revalorisées au 1er juillet 2026. Faute d’accord majoritaire au sein du conseil d’administration de l’Unédic, les montants restent identiques à ceux de 2025. L’allocation minimale de retour à l’emploi (ARE) demeure fixée à 32,13 euros par jour, tandis que la partie fixe de l’allocation reste de 13,18 euros quotidiens. Le montant moyen du droit ouvert à un allocataire est d’environ 1 340 euros par mois.

Tous les demandeurs d’emploi inscrits ne perçoivent cependant pas une allocation. Les statistiques de France Travail montrent que 67,8 % des personnes inscrites en catégories A, B et C disposent d’un droit ouvert à indemnisation, mais seulement 47,6 % sont effectivement indemnisées. Les autres ne remplissent pas les conditions requises, ont épuisé leurs droits ou se trouvent dans des situations particulières.

Des règles qui évoluent pour certains publics

L’année 2026 est également marquée par plusieurs ajustements réglementaires. Depuis le 1er avril, les demandeurs d’emploi dits « primo-entrants », qui n’ont jamais été indemnisés ou ne l’ont plus été depuis plus de vingt ans, peuvent ouvrir des droits après cinq mois de travail au lieu de six. Cette mesure vise à faciliter l’accès à l’assurance chômage pour les personnes entrant plus difficilement sur le marché du travail.

En revanche, une réforme importante entrera en vigueur le 1er septembre pour les salariés quittant leur entreprise dans le cadre d’une rupture conventionnelle. La durée maximale d’indemnisation sera réduite à 15 mois pour les moins de 55 ans, contre 18 mois auparavant. Pour les salariés âgés de 55 ans et plus, la durée maximale sera également revue à la baisse, dans un objectif affiché d’incitation au retour à l’emploi tout en maîtrisant les dépenses du régime.

Un équilibre financier toujours fragile

Le financement de l’assurance chômage demeure un enjeu majeur. Le régime doit concilier une hausse du nombre d’allocataires, l’évolution du marché du travail et la nécessité de préserver son équilibre budgétaire. Les partenaires sociaux, qui pilotent l’Unédic, cherchent à maintenir un niveau de protection élevé tout en limitant les déficits, dans un contexte économique marqué par une croissance modérée et des tensions persistantes sur certains secteurs d’activité.

Au-delà des réformes techniques, le débat reste ouvert sur l’avenir de l’indemnisation du chômage. Les organisations syndicales défendent un dispositif garantissant la sécurité des parcours professionnels, tandis que le gouvernement met en avant une meilleure adéquation entre indemnisation, formation et retour à l’emploi. Avec plus de trois millions de bénéficiaires au début de 2026, l’assurance chômage demeure un pilier central de la protection sociale française, appelé à continuer d’évoluer face aux transformations du marché du travail.