Mort d’Axel Ganz à 88 ans : le fondateur de Prisma et bâtisseur de Géo, Voici, Gala et Capital disparaît

L’homme de presse allemand Axel Ganz est mort à l’âge de 88 ans. Fondateur de Prisma Presse, devenu Prisma Media, il avait bâti en France l’un des plus puissants groupes de presse magazine et lancé des titres devenus incontournables, parmi lesquels Géo, Femme actuelle, Télé-Loisirs, Voici, Capital et Gala. L’annonce de sa disparition a été rendue publique mardi 21 juillet. Les circonstances de sa mort n’ont pas été précisées.

Le fondateur d’un empire de la presse magazine

Né le 25 juillet 1937 à Auggen, dans le Bade-Wurtemberg, Axel Ganz a commencé sa carrière en Allemagne. Après une première expérience dans la photographie et le journalisme, il a travaillé pour la presse quotidienne avant de devenir correspondant à Paris de l’hebdomadaire allemand Bunte. En 1970, il a rejoint le groupe Bauer, où il a pris la responsabilité de plusieurs magazines féminins. Sa connaissance du marché français et son intérêt pour les magazines illustrés ont convaincu le groupe allemand Gruner + Jahr de lui confier son implantation en France. En 1978, Axel Ganz a fondé Prisma Presse, filiale française du groupe allemand, avec la mission de lancer une version française de Géo. Le premier numéro du mensuel est paru en 1979. Le succès de Géo, fondé sur de grands reportages, une place centrale accordée à la photographie et une fabrication particulièrement soignée, a ouvert la voie à une succession de créations. Axel Ganz a imposé une méthode reposant sur des concepts immédiatement identifiables, des prix accessibles, des tirages importants et des maquettes très visuelles.

De Femme actuelle à Voici, une succession de succès

Sous sa direction, Prisma Presse a lancé Ça m’intéresse en 1981, puis Prima en 1982. En 1984, le groupe a créé Femme actuelle, vendu à un prix particulièrement bas pour toucher le public le plus large possible. Le magazine s’est rapidement installé parmi les titres les plus diffusés de la presse féminine française. Axel Ganz a ensuite développé Prisma sur le marché de la télévision avec Télé-Loisirs, lancé en 1986. L’année suivante, il a créé Voici. Initialement présenté comme un magazine familial, l’hebdomadaire a rapidement adopté une ligne entièrement consacrée aux célébrités, à leur vie privée et à l’actualité du spectacle. Le titre est devenu l’un des principaux magazines people français. En 1991, Prisma Presse a lancé Capital, mensuel consacré à l’économie, aux entreprises, à la consommation et à la vie professionnelle. Le groupe a ensuite poursuivi son développement avec Gala, Management, Télé 2 semaines ou encore TV Grandes Chaînes. Il a également exploité en France la licence de National Geographic.

Le « tigre de la presse magazine »

Surnommé le « tigre de la presse magazine » ou le « tigre de papier glacé », Axel Ganz a défendu une conception industrielle de la presse. Il estimait qu’un magazine devait répondre à une promesse éditoriale immédiatement compréhensible et être fabriqué avec la même exigence, qu’il vise un public spécialisé ou plusieurs millions de lecteurs. La photographie, la couverture, la maquette et le rythme des articles occupaient une place déterminante dans sa stratégie. Cette méthode a permis à Prisma Presse de rivaliser avec les groupes français déjà installés et de devenir, en 25 ans, le deuxième groupe de presse magazine en France. À son apogée, l’ensemble des titres associés à Axel Ganz représentait environ 300 millions d’exemplaires vendus chaque année. En 1991, tout en restant à la tête de Prisma Presse, Axel Ganz a rejoint le directoire de Gruner + Jahr et pris la responsabilité des filiales internationales du groupe. Son influence a ainsi dépassé le seul marché français.

Un départ de Prisma après 27 années à sa tête

Axel Ganz a quitté la direction de Prisma Presse en juin 2005, après avoir dirigé l’entreprise depuis sa création. Il avait alors 68 ans. Fabrice Boé, qui travaillait à ses côtés, lui a succédé. Au moment de son départ, Prisma possédait une collection de magazines largement bénéficiaires et plusieurs titres dépassaient encore le million d’exemplaires vendus. Sa retraite n’a toutefois pas marqué la fin de ses activités dans la presse. En octobre 2006, il a créé une nouvelle société d’édition, AG+J, et lancé l’hebdomadaire féminin Jasmin. Il détenait 25% de cette entreprise, aux côtés de Gruner + Jahr. Axel Ganz a également continué à conseiller des professionnels du secteur. En 2021, à l’âge de 84 ans, il avait notamment repris du service auprès du groupe éditant Le Revenu afin de l’accompagner dans son développement et sa transformation numérique.

Une empreinte dans les kiosques français

Axel Ganz laisse derrière lui plusieurs magazines qui ont accompagné des générations de lecteurs. Il a contribué à installer en France une presse magazine populaire, accessible et organisée autour de marques éditoriales puissantes. Prisma Presse, rebaptisé Prisma Media en 2012, est devenu l’un des principaux éditeurs de magazines en France. Même après son départ, le groupe a continué à rendre hommage à son fondateur, allant jusqu’à donner son nom, Ganz, à une agence consacrée aux stratégies de contenus. Avec la disparition d’Axel Ganz, la presse française perd l’un de ses plus grands bâtisseurs, un patron allemand qui avait choisi Paris pour créer un empire…