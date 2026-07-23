Elixir Aircraft et Turbotech lancent la phase industrielle de l’Elixir Turbine

Elixir Aircraft et Turbotech ont franchi une étape décisive avec la signature d’un protocole d’accord pour industrialiser l’Elixir Turbine. Cette annonce intervient au salon Pilot Expo de Bruxelles, où le constructeur français a présenté les résultats d’une année de vols du démonstrateur. L’appareil sera équipé d’une turbine monomanette développée par Turbotech, permettant une utilisation simplifiée pour les pilotes. La motorisation polycarburant compatible avec les carburants aéronautiques durables (SAF) s’inscrit dans une démarche de réduction de l’empreinte environnementale. L’entrée en service commerciale est fixée à l’horizon 2030, avec une phase de certification attendue dans les prochaines années.

Une première commande pour Andorra Aviation Academy

Elixir Aircraft a profité de l’événement bruxellois pour officialiser la commande d’Andorra Aviation Academy, qui réceptionnera son premier appareil dès l’été 2026. Cette école de pilotage va lancer son offre de formation pratique sur l’aéroport Andorre-La Seu d’Urgell, située entre la France et l’Espagne. L’acquisition de cet avion léger s’inscrit dans la volonté de l’académie de proposer un équipement moderne à ses élèves. La livraison interviendra seulement quelques semaines après l’annonce du partenariat, témoignant de la capacité de production du constructeur basé à La Rochelle.

Le programme Elixir Turbine repose sur l’expérience accumulée depuis le premier vol du démonstrateur, réalisé en juin dernier à La Rochelle. Les essais ont permis de valider les performances de la turbine en conditions réelles et d’affiner les caractéristiques techniques avant le passage à la production en série. Le partenariat entre Elixir Aircraft et Turbotech associe deux acteurs français spécialisés dans l’innovation aéronautique, avec une ambition commune de proposer une alternative crédible aux motorisations classiques sur le segment des avions légers.