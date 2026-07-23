MONDE Politique internationale

Penny Wong avertit Pékin que l’Australie ne se laissera pas intimider

Penny Wong, ministre australienne des Affaires étrangères, s'exprime aux Philippines pour dénoncer les actions chinoises jugées provocatrices. Elle appelle les nations de la région à ne pas céder à l'intimidation face à la montée en puissance militaire de Pékin et évoque des préoccupations sur le détroit d'Ormuz.

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Penny Wong avertit Pékin que l’Australie ne se laissera pas intimider
Penny Wong avertit Pékin que l’Australie ne se laissera pas intimider

La ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong doit prononcer un discours jeudi aux Philippines pour dénoncer les actions « provocatrices » de la Chine, après un nouvel incident qualifié de « déstabilisateur et dangereux » cette semaine.

C’est depuis Manille, en marge de la 59e réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Asean, que Penny Wong prendra la parole pour adresser un avertissement direct à Pékin. L’Australie et les nations voisines, dira-t-elle, refusent d’être intimidées par les comportements « provocateurs » de la Chine, alors que celle-ci poursuit le renforcement de ses capacités militaires et nucléaires.

Le discours intervient après le tir récent par Pékin d’un missile lancé depuis un sous-marin et capable de transporter une charge nucléaire, un acte que Canberra juge « déstabilisateur et dangereux ». La ministre entend signifier que cette accumulation de puissance ne restera pas sans réponse diplomatique collective de la part des pays de la région.

Penny Wong compte également mettre en garde les dirigeants mondiaux contre toute tentative de percevoir un péage sur le détroit d’Ormuz. L’Iran et les États-Unis ont tous deux évoqué cette possibilité dans le contexte du conflit qui s’y prolonge, une perspective que Canberra considère comme une menace supplémentaire pour la stabilité internationale.

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