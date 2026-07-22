Trois députés ultramarins demandent des sanctions contre l’Azerbaïdjan

Trois députés ultramarins ont demandé au gouvernement de durcir sa réponse face aux déclarations du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev sur les territoires d’Outre-mer. Dans un courrier adressé au ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, Nicolas Metzdorf (Nouvelle-Calédonie), Moerani Frébault et Nicole Sanquer (Polynésie française) dénoncent une nouvelle ingérence de Bakou dans les affaires françaises et réclament une réaction diplomatique plus ferme.

Les élus souhaitent notamment la convocation de l’ambassadeur d’Azerbaïdjan en France ainsi que des sanctions économiques. Ils reprochent au président azerbaïdjanais de qualifier les territoires ultramarins de colonies françaises et de soutenir les mouvements indépendantistes, notamment par l’intermédiaire du Groupe d’initiative de Bakou, créé en 2024.

Des élus dénoncent une influence croissante de Bakou

Nicole Sanquer estime que les déclarations d’Ilham Aliyev sur les essais nucléaires en Polynésie française constituent une ingérence dans les relations entre l’État et les collectivités ultramarines. Les députés regrettent également que les précédentes interpellations du gouvernement n’aient pas donné lieu, selon eux, à une réponse suffisamment ferme.

Les parlementaires s’inquiètent de l’influence que pourrait exercer l’Azerbaïdjan auprès des mouvements indépendantistes en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Selon Nicolas Metzdorf, l’absence de réaction de Paris risque d’encourager ces revendications et de fragiliser les populations attachées au maintien de leurs territoires au sein de la République française.