Une frappe russe sur Zaporijjia fait trois morts et treize blessés

Un bombardement aérien guidé russe a touché mardi en pleine journée la ville de Zaporijjia, dans le sud de l’Ukraine, tuant au moins trois personnes et blessant treize autres.

L’attaque a visé des zones résidentielles, selon l’administration militaire locale. Une bombe aérienne guidée a frappé un immeuble d’habitation de neuf étages, causant des victimes parmi les civils.

Les autorités locales ont confirmé le bilan en cours de journée, sans exclure que le nombre de victimes évolue à mesure que les secours progressent dans les décombres.

Zaporijjia, ville du sud de l’Ukraine dont la centrale nucléaire est sous contrôle russe depuis 2022, est régulièrement la cible de frappes. Les bombardements sur des immeubles résidentiels en pleine journée constituent une pratique documentée depuis le début de l’invasion à grande échelle.