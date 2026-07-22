La Moldavie se dote d’un nouveau premier ministre pro-européen

Le parlement moldave a approuvé mardi la nomination de Vasile Tofan au poste de premier ministre, mettant fin à trois semaines d’incertitude politique. Ce financier sans étiquette partisane s’est fixé pour objectif d’intégrer l’Union européenne d’ici 2030.

Cinquante-trois voix pour, vingt et une contre, vingt et une abstentions : c’est avec cette majorité que le parlement moldave a investi Vasile Tofan à la tête du gouvernement, le 21 juillet. Il succède à Alexandru Munteanu, qui avait démissionné sans explication claire après seulement huit mois en fonction, entraînant la chute de son cabinet.

Tofan n’appartient à aucun parti, mais il bénéficie du soutien de la présidente Maia Sandu et de son Parti de l’action et de la solidarité. C’est Sandu elle-même qui l’a proposé, estimant que la Moldavie avait besoin d’un gouvernement uni pour avancer vers l’adhésion à l’UE.

Devant les députés, le nouveau premier ministre a présenté son programme sous l’intitulé « L’économie européenne, un État efficace ». « C’est l’engagement vers lequel nous allons travailler, et c’est à cet engagement que nous demandons à être jugés », a-t-il déclaré.

Sa feuille de route est précise : faire progresser les négociations d’adhésion cette année, conclure un accord d’accession d’ici fin 2028 et être prêt à rejoindre le bloc européen en 2030. Pour y parvenir, Tofan entend relancer l’économie du pays, l’un des plus pauvres d’Europe, dont la croissance n’a atteint que 2,4 % l’an dernier. Il prévoit également de réduire les déficits budgétaires et de privatiser des entreprises publiques.

La Moldavie a obtenu le statut de candidat à l’UE en 2022, en même temps que l’Ukraine. Les deux pays ont officiellement ouvert leurs négociations d’adhésion le mois dernier. L’intégration reste toutefois conditionnée à des réformes que Chisinau s’est engagée à mener depuis l’acceptation de sa candidature.

La vie politique moldave oscille depuis des décennies entre forces pro-européennes et partisans d’un rapprochement avec Moscou. L’UE accuse la Russie d’ingérence dans les élections du pays, où une majorité de la population est roumanophones, mais où une importante minorité est russophone.