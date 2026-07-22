Tour de France : Jasper Philipsen remporte au sprint la 17e étape après le long numéro de Jasper Stuyven

Jasper Philipsen s’est imposé ce mercredi lors de la 17e étape du Tour de France 2026. Parfaitement placé dans le final par son équipe Alpecin-Premier Tech, le Belge a remporté le sprint devant Mauro Schmid et Olav Kooij, au terme d’une journée longtemps animée par une échappée et par l’offensive solitaire de Jasper Stuyven.

Philipsen règle le sprint final

Le peloton a repris les derniers attaquants avant de se présenter groupé dans les derniers kilomètres. Bien emmené par ses équipiers, Jasper Philipsen a trouvé l’ouverture au moment décisif et a résisté à ses adversaires jusqu’à la ligne d’arrivée. Le Belge a bouclé l’étape en 3h41mn13s, à la vitesse moyenne de 47,4 km/h. Il décroche ainsi une victoire importante sur cette fin de Tour, après avoir réussi à éviter les pièges d’une étape disputée à un rythme particulièrement élevé.

Mauro Schmid et Olav Kooij sur le podium

Mauro Schmid, membre de la formation Jayco AlUla, a pris la deuxième place dans le même temps que le vainqueur. Le Suisse a devancé le Néerlandais Olav Kooij, troisième pour Decathlon CMA CGM. Les écarts sont restés nuls entre les trois premiers, conformément au classement d’une arrivée groupée. Philipsen a néanmoins fait la différence dans les derniers mètres grâce à sa puissance et à son placement.

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Jasper Stuyven repris à seulement 4 km de l’arrivée

La victoire de Philipsen est arrivée après un long numéro de Jasper Stuyven. Présent dans l’échappée du jour, le coureur belge de Soudal-Quick Step est parti seul à 25 kilomètres de l’arrivée. Stuyven a longtemps cru pouvoir résister au retour du peloton. Il a conservé une avance suffisante pendant une grande partie du final, avant de voir les équipes de sprinteurs réduire progressivement l’écart. Son offensive a finalement pris fin à seulement 4 km de l’arrivée. Une fois Stuyven repris, les trains des sprinteurs se sont organisés pour préparer l’explication finale.

Alpecin-Premier Tech maîtrise le final

Alpecin-Premier Tech a parfaitement géré les derniers kilomètres. L’équipe a protégé Jasper Philipsen dans l’approche de l’arrivée, puis l’a replacé au cœur du peloton au moment où la vitesse augmentait. Philipsen a ensuite terminé le travail en remportant nettement le sprint. Cette victoire confirme une nouvelle fois sa capacité à conclure lorsque son équipe parvient à le déposer dans de bonnes conditions à proximité de la ligne.

Pogacar reste en jaune, aucun changement dans le top 10

Jordan Jegat se rapproche nettement de Tom Pidcock

Au classement général, l’ordre du top 10 reste inchangé. Tadej Pogacar conserve le maillot jaune en 60h04mn17s, avec 4mn32s d’avance sur Remco Evenepoel et 6mn51s sur Isaac Del Toro. La bonne opération revient à Jordan Jegat : présent dans le groupe qui joue la victoire, le Français reprend 8mn46s au groupe des favoris. Toujours neuvième, à 14mn04s de Pogacar, il n’accuse désormais plus que 1mn06s de retard sur Tom Pidcock, huitième à 12mn58s. Yannis Voisard reste dixième, à 24mn18s.