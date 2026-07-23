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La justice bulgare autorise à nouveau le changement de sexe à l’état civil

 

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La justice bulgare autorise à nouveau le changement de sexe à l'état civil
La justice bulgare autorise à nouveau le changement de sexe à l'état civil

La Cour de cassation bulgare a validé mardi le changement d’état civil de quatre personnes transgenres. Cette décision met fin à un blocage de cinq ans, puisque la plus haute juridiction du pays n’avait plus autorisé de telles modifications depuis 2020. Les quatre dossiers ont été examinés et approuvés simultanément.

Le déblocage intervient après une décision de la justice européenne. La Bulgarie s’était distinguée ces dernières années par un durcissement de sa position sur les questions de genre, rendant impossible toute modification juridique du sexe à l’état civil malgré les demandes déposées par des citoyens bulgares.

Un déblocage après cinq ans d’interdiction

Ces autorisations marquent un tournant dans la jurisprudence bulgare. Les quatre personnes concernées peuvent désormais faire modifier leur état civil conformément à leur identité de genre, une possibilité qui leur était refusée depuis plusieurs années par les tribunaux du pays.

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