La chaleur extrême devient le premier facteur de sécheresse en Europe

Une étude du réseau World Weather Attribution révèle que la chaleur extrême est devenue le principal facteur de sécheresse en Europe, surpassant le manque de précipitations. Ce phénomène, intensifié par le changement climatique, affecte gravement les réserves d'eau et l'agriculture sur le continent.

Une analyse du réseau scientifique World Weather Attribution publiée jeudi 23 juillet établit que le changement climatique, en intensifiant les chaleurs, accélère l’évaporation des réserves d’eau à travers l’Europe bien plus que le déficit de précipitations.

Ce n’est plus le manque de pluie qui dicte la sécheresse en Europe, mais la chaleur. C’est le constat central d’une étude du réseau World Weather Attribution (WWA), publiée jeudi, qui analyse les mécanismes à l’œuvre derrière la vague de sécheresse frappant le continent cet été.

Les conditions favorisant l’évaporation de l’eau ont été 80 fois plus fréquentes en Europe de l’Ouest et 40 fois plus fréquentes en Europe de l’Est entre janvier et juin, comparées à l’ère préindustrielle. Le changement climatique n’a pas provoqué le déficit de précipitations observé entre avril et juin, reconnaissent les scientifiques du WWA, mais il a directement alimenté les épisodes de chaleur extrême qui vident les sols et les cours d’eau.

« La chaleur extrême est en train de devenir le principal facteur de sécheresse sur notre continent », a déclaré Sarah Kew, climatologue à l’Institut royal météorologique des Pays-Bas. « Nous constatons que les réserves d’eau s’évaporent de nos sols et de nos rivières plus rapidement que cela n’aurait été le cas dans un monde sans changement climatique, transformant ce qui aurait été des périodes de sécheresse gérables en sécheresses sévères », a-t-elle ajouté.

Les conséquences concrètes se multiplient à travers le continent. La France redoute une récolte de maïs qui serait la plus faible depuis cinquante ans. La Roumanie a restreint l’accès des agriculteurs à l’eau d’irrigation. Les Pays-Bas ont déclaré une pénurie d’eau la semaine dernière, et sept îles grecques ont décrété l’état d’urgence pour préserver leurs ressources hydriques.

Selon l’analyse du WWA, les sécheresses agricoles sont désormais cinq fois plus fréquentes en Europe de l’Ouest du fait du changement climatique, et onze fois plus fréquentes en Europe de l’Est. L’air plus chaud empêche la pluie de s’infiltrer et de rester dans les sols, modifiant profondément la façon dont les sécheresses se forment sur le continent.