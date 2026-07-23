Catherine Vautrin en Guyane pour une visite consacrée à la souveraineté et à la modernisation des armées

Catherine Vautrin, ministre des Armées, visite la Guyane les 23 et 24 juillet pour aborder la souveraineté et la modernisation des forces françaises. Elle rencontre les militaires des Forces armées en Guyane et assiste à diverses cérémonies et présentations liées à la sécurité du territoire.

La ministre des Armées et des Anciens combattants, Catherine Vautrin, effectue les 23 et 24 juillet une visite officielle en Guyane, centrée sur les enjeux de souveraineté, de sécurité et de modernisation des forces françaises dans ce territoire stratégique. Au cours de ce déplacement, elle doit rencontrer les militaires des Forces armées en Guyane (FAG), qui regroupent environ 2 250 personnels engagés dans la lutte contre l’orpaillage illégal, la pêche clandestine, le narcotrafic et la protection du Centre spatial guyanais.

Le programme prévoit notamment une visite du 3ᵉ Régiment étranger d’infanterie (REI), avec une cérémonie de passation de commandement et de naturalisation de militaires, ainsi qu’un déplacement au Régiment du service militaire adapté (RSMA) et sur la base aérienne des FAG. La ministre se rendra également au Centre spatial guyanais afin d’assister à une présentation de l’opération Titan, chargée de sécuriser les installations spatiales, ainsi qu’auprès du patrouilleur La Résolue pour évoquer la lutte contre la pêche illégale.

Une montée en puissance des moyens militaires

Cette visite intervient dans un contexte de renforcement des capacités militaires françaises. La nouvelle loi de programmation militaire, adoptée le 1ᵉʳ juillet, porte le budget des Armées à 436 milliards d’euros sur la période 2024-2030, avec un effort supplémentaire destiné au réarmement et à la modernisation des équipements. En Guyane, les Forces armées ont déjà reçu trois hélicoptères Caracal depuis 2025, tandis qu’un quatrième appareil doit être livré d’ici la fin de l’été. La flotte aérienne des FAG comprend désormais neuf hélicoptères (trois Caracal, deux Puma et quatre Fennec) ainsi que deux avions Casa, renforçant les capacités d’intervention sur ce vaste territoire stratégique pour la France.