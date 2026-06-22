Thomas Docquir, premier Belge sacré danseur étoile à l’Opéra de Paris

Le scénario avait tout d’un moment de bascule. Dimanche 21 juin, au terme d’une représentation de La Bayadère sur la scène de l’Opéra Bastille, Thomas Docquir a été nommé danseur étoile de l’Opéra national de Paris. À 28 ans, le danseur belge devient le premier artiste de son pays à accéder à ce titre emblématique. Une consécration annoncée devant la troupe réunie et un public particulièrement nombreux en ce jour de Fête de la musique.

Une ascension accélérée par un remplacement décisif

Rien ne destinait pourtant Thomas Docquir à interpréter ce jour-là le rôle principal de Solor. Selon le site spécialisé Danse avec la Plume, il devait initialement être remplaçant avant que la blessure d’Hugo Marchand, quelques jours avant la représentation, ne redistribue les cartes. Propulsé au premier plan pour ce rôle qu’il abordait pour la première fois, le danseur a partagé la scène avec deux étoiles confirmées, Dorothée Gilbert et Roxane Stojanov.

À l’issue du spectacle, Alexander Neef, directeur de l’Opéra national de Paris, a officialisé sa nomination sur proposition de José Martinez, directeur de la danse. Pris par l’émotion, Thomas Docquir a accueilli l’annonce sous les applaudissements du public et de ses partenaires.

Du conservatoire belge au sommet du ballet français

Originaire de la province de Namur et né en 1998, Thomas Docquir découvre la danse à l’âge de 8 ans à l’Académie de Godinne, rattachée au Conservatoire de Dinant. Il rejoint ensuite l’École de danse de l’Opéra de Paris à 12 ans avant d’intégrer le corps de ballet en 2015. Son parcours au sein de l’institution est marqué par une progression constante : Prix AROP de la danse en 2021 puis nomination comme Premier danseur en 2024.

Habitué des grands rôles classiques, il s’est illustré dans Le Lac des cygnes, Don Quichotte, Raymonda, Roméo et Juliette, Giselle ou encore La Belle au bois dormant. Il a également travaillé des répertoires plus contemporains, de George Balanchine à Anne Teresa De Keersmaeker, en passant par Kenneth MacMillan ou Roland Petit. Dès le 23 juin, il retrouvera le rôle de Solor pour sa première représentation officielle en tant qu’étoile, cette fois aux côtés de Sae Eun Park et Inès McIntosh.