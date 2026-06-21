Un Picasso à 15 millions retrouvé lors d’un coup de filet antidrogue

Une enquête liée au trafic de stupéfiants dans le Val-de-Marne a pris une tournure inattendue avec la découverte d’une œuvre authentifiée de Pablo Picasso. Le tableau, dont la valeur est estimée entre 12 et 15 millions d’euros selon Le Parisien, a été retrouvé au cours d’une perquisition menée dans un pavillon de Champigny-sur-Marne. Cette trouvaille a conduit à l’ouverture d’une enquête distincte pour vol et recel.

Une découverte inattendue au milieu d’une enquête criminelle

L’opération a été menée le 15 juin par les enquêteurs de la police judiciaire du Val-de-Marne dans le cadre d’investigations portant sur un trafic de drogue. Selon les informations confirmées à l’AFP par le parquet de Créteil, les policiers ont mis la main sur une toile attribuée à Pablo Picasso, depuis authentifiée, sans que son titre ne soit rendu public.

D’après Le Parisien, l’œuvre représente Marie-Thérèse Walter, figure emblématique de la vie et de l’œuvre du peintre espagnol, et appartient à une collectionneuse basée à Singapour. Le tableau aurait été découvert au domicile de la tante d’un homme de 37 ans impliqué dans le dossier. Lors de son audition, cet employé d’une société parisienne spécialisée dans le stockage d’œuvres d’art aurait reconnu avoir soustrait le tableau. Selon les éléments rapportés par Le Parisien, il aurait expliqué avoir voulu démontrer les failles de sécurité de son entreprise.

Trafic de drogue et œuvres d’art dans le même dossier

La perquisition a également permis la saisie de 17 kilos de cannabis, de plusieurs milliers d’euros en liquide ainsi que de vêtements de luxe dont la valeur atteindrait environ 200 000 euros, selon Le Parisien. Quatre personnes ont ensuite été présentées en comparution immédiate dans le cadre du volet stupéfiants.

Le procès concernant cette affaire a finalement été reporté au mois d’août. Trois prévenus ont été placés en détention provisoire tandis qu’un quatrième a été laissé sous contrôle judiciaire. Citée par l’AFP, l’avocate de l’un des mis en cause a contesté le portrait dressé par l’accusation, affirmant que son client ne correspondait pas au profil présenté et rappelant qu’il travaillait de manière continue depuis plusieurs années.

En parallèle, l’enquête ouverte pour déterminer les circonstances du vol et les conditions de conservation du tableau a été confiée à la police judiciaire du Val-de-Marne.