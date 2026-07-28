Gunther von Hagens, créateur de Body Worlds, s’éteint à 81 ans

Gunther von Hagens, anatomiste et inventeur de la plastination, meurt à 81 ans des suites d'une maladie de Parkinson. Créateur des expositions Body Worlds, il a suscité des controverses tout en rendant l'anatomie accessible au public. Il a souhaité que son corps soit plastiné, selon ses dernières volontés.

L’anatomiste allemand Gunther von Hagens, inventeur de la technique de plastination et créateur des expositions controversées Body Worlds, est mort le 24 juillet à l’âge de 81 ans des suites d’une longue maladie de Parkinson, dont il souffrait depuis vingt ans, aggravée par une hémorragie cérébrale. Conformément à ses dernières volontés, son propre corps sera à son tour plastiné.

Une technique inventée en 1977 pour conserver les tissus humains

Surnommé Docteur la mort, Gunther von Hagens avait mis au point en 1977 la plastination, un procédé consistant à retirer l’eau et la graisse des tissus organiques pour les remplacer par du silicone ou de la résine époxy, rendant les corps rigides et durablement exposables. Lancée en 1995, l’exposition itinérante Body Worlds, qui présentait des corps plastinés dans des poses de la vie quotidienne, certains disséqués pour en révéler les organes internes, avait attiré environ 60 millions de visiteurs à travers le monde.

Dans un communiqué, l’Institut de plastination et la famille de l’anatomiste ont salué un pionnier, chercheur et inventeur, ainsi qu’un penseur iconoclaste et parfois controversé, dont le travail a rendu l’anatomie accessible au grand public tout en encourageant la réflexion sur la santé, la maladie et la mortalité.

Des expositions qui ont souvent suscité l’indignation

Les mises en scène de cadavres humains et animaux imaginées par Gunther von Hagens ont régulièrement provoqué la controverse à travers le monde, certaines exhibitions faisant l’objet de demandes d’interdiction. Son exposition permanente installée en 2015 sur l’Alexanderplatz, au pied de la tour de télévision de Berlin, avait ainsi été combattue en justice par les autorités du district, qui la jugeaient contraire aux lois régionales sur l’inhumation, sans toutefois obtenir gain de cause devant les tribunaux.

Son épouse, Angelina Whalley, elle-même médecin, avait activement participé au développement de ces expositions à ses côtés depuis les années 1990, contribuant à faire de Body Worlds l’une des franchises muséales privées les plus visitées de l’histoire récente.