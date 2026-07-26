À Aix-en-Provence, l’hôtel de Gallifet marie art et gastronomie

L'hôtel de Gallifet à Aix-en-Provence allie depuis 2010 art contemporain et gastronomie méditerranéenne dans un cadre historique. Avec trois expositions annuelles et un restaurant éphémère, il attire chaque année environ 40 000 visiteurs. Les activités comprennent des conférences et des ateliers, renforçant son rôle culturel essentiel.

Dissimulé derrière un haut mur du quartier Mazarin, à Aix-en-Provence, le centre d’art Gallifet réunit depuis 2010 expositions contemporaines et cuisine méditerranéenne au sein d’un hôtel particulier du XVIIe siècle. Une adresse discrète mais devenue incontournable pour les amateurs d’art et de gastronomie de passage en Provence.

Un hôtel particulier transformé par un couple passionné

Bâti au XVIIe siècle par Jean Léon de Léotard avant de passer par mariage aux mains de la famille de Gallifet, l’hôtel accueille aujourd’hui les expositions portées par Nicolas Mazet, qui travaille à la transformation de cette propriété familiale en lieu culturel depuis l’été 2010. Le parc conserve des éléments hérités de l’histoire de la demeure, dont une colonnade de dix colonnes offerte par les grands-parents de Nicolas Mazet à l’occasion de leur mariage, une pour chaque année d’union, ainsi qu’une fontaine ornée d’une tête du dieu Bacchus.

Nicolas Mazet et sa compagne Kate Davis, rencontrés il y a huit ans à Lisbonne, accueillent aujourd’hui ensemble les visiteurs dans ce lieu qui reçoit chaque année environ 40 000 personnes venues découvrir les six salles d’exposition et le jardin.

Trois expositions annuelles et un restaurant éphémère

Le centre propose chaque année trois grandes expositions consacrées à des artistes et artisans contemporains, accompagnées d’un programme de conférences, d’ateliers et de médiations ouverts à tous. De juin à octobre, le restaurant éphémère Gallifet Kitchen investit le jardin de 500 m² à l’ombre d’arbres centenaires, avec un chef en résidence différent chaque été qui compose une carte resserrée, renouvelée au fil des récoltes et des marchés locaux.

La Petite Maison de Gallifet, boutique attenante au centre, complète l’expérience avec une sélection d’œuvres, d’objets artisanaux et d’éditions limitées, tandis que l’accès au centre d’art reste gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.