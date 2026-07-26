Depuis que la peine pour homosexualité au Sénégal est portée à dix ans de prison, des hommes fuient vers la France pour demander l'asile. Les témoignages évoquent une pression sociale intense et un sentiment d'irrespirabilité au Sénégal, incitant à la clandestinité et à l'appel à l'aide auprès des associations françaises.

Depuis que le Sénégal a porté à dix ans de prison la peine pour homosexualité, des hommes tentent de rejoindre la France pour y demander l’asile. Des associations françaises signalent une hausse des appels de détresse en provenance du pays.

Chérif n’est pas son vrai nom. Sans papiers, il refuse de dire comment il est arrivé en France et espère obtenir le statut de réfugié. Ce qu’il décrit, c’est une atmosphère devenue « irrespirable » au Sénégal, « à la maison, dans la rue, à la télévision comme sur les réseaux sociaux ». Les discours qu’il rapporte sont sans ambiguïté : « Ils pervertissent la jeunesse », « ils détruisent le pays », « on doit les tuer », « on doit les brûler ».

Son témoignage n’est pas isolé. Depuis plusieurs mois, des associations françaises alertent sur la multiplication des appels de détresse venant du Sénégal. L’association STOP homophobie reçoit notamment des demandes d’aide comme celle d’un homme de 34 ans qui cherche à quitter le pays « parce que le pays n’est pas prêt à accepter les personnes gays ». Sa formule résume la situation : « Tous les homosexuels se cachent. C’est comme vivre en prison. »

Cette réalité s’est durcie depuis que l’homosexualité est passible de dix ans d’emprisonnement au Sénégal. Une manifestation anti-gays s’était tenue à Dakar en mars 2026, signe d’une pression sociale qui s’ajoute au cadre légal répressif.

Les hebdomadaires français de cette semaine abordent par ailleurs plusieurs autres sujets de tension internationale. L’Express publie des scénarios d’attaques russes en Europe, élaborés selon lui par des experts militaires : débarquement sur l’île suédoise de Gotland en septembre 2029, drones sur la Pologne, ou prise de Narva, ville du nord-est de l’Estonie, le 4 décembre 2028, au prétexte de protéger la minorité russophone. Le général américain Ben Hodges y est cité : l’objectif de telles actions serait « d’effrayer les populations afin qu’elles fassent pression sur leur gouvernement pour qu’il cesse de soutenir l’Ukraine ».

Sur le front climatique, les incendies qui ravagent la région de Bordeaux alimentent les éditoriaux. La Tribune Dimanche évoque ces « réfugiés climatiques » contraints de quitter leur domicile face à des feux à la trajectoire imprévisible, tandis que le Parisien Dimanche constate que l’Europe, « que l’on pensait à l’abri de ces calamités, est frappée de plein fouet ».

Côté vacances, Courrier International relève une tendance au ralentissement : selon une étude de l’agence Expedia, 91 % des voyageurs se disent attirés par des séjours centrés sur la lecture, la détente et les moments de calme, loin des parkings de plage saturés dès huit heures du matin.