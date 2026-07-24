Six candidats briguent la succession d’Antonio Guterres à la tête de l’ONU

La succession d'Antonio Guterres à la tête de l'ONU attire six candidats, dont quatre femmes. Lors d'un débat à New York, ils ont souligné l'urgence de restaurer la crédibilité de l'institution en réponse à une remise en question croissante. La sélection formelle débute dans une semaine, dans un contexte international tendu.

La course à la succession d’Antonio Guterres est lancée. Six candidats, dont quatre femmes et deux hommes, se disputent le poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. Jeudi 23 juillet, ils ont participé à un débat dans la salle de l’Assemblée générale à New York, première étape d’un processus qui s’annonce délicat.

Restaurer la crédibilité de l’institution

Tous ont insisté sur la nécessité de restaurer la crédibilité de l’institution. Un enjeu central alors que l’ONU traverse une période de remise en question de son efficacité et de son autorité sur la scène internationale. Les candidats ont défendu leurs visions respectives face à un public attentif, conscients que le poids de cette charge dépasse largement les seules fonctions diplomatiques.

Le processus de sélection formel débutera dans une semaine. Les États membres devront alors se prononcer sur celui ou celle qui incarnera l’organisation pour les prochaines années, dans un contexte mondial marqué par des tensions multiples et des crises qui ne cessent de s’accumuler.