Avec sa commission d’enquête sur les aides sociales, Ian Boucard place la valeur travail au cœur du débat économique

Ian Boucard, député Les Républicains, lance une commission d’enquête sur les aides sociales afin d'évaluer leur impact économique et la valeur du travail. En éclairant la complexité du système, l'initiative vise à redéfinir le débat sur les politiques sociales et économiques en France avant la campagne présidentielle de 2027.

À quelques mois de l’entrée dans la campagne présidentielle, la bataille des idées s’ouvre aussi sur le terrain économique. En décidant de lancer une commission d’enquête parlementaire sur les aides sociales, Ian Boucard, député Les Républicains du Territoire de Belfort et vice-président du groupe Droite républicaine à l’Assemblée nationale, ne se contente pas d’ouvrir un chantier technique. Il place au cœur du débat une question qui traverse depuis plusieurs années la vie politique française : comment préserver un modèle social généreux tout en réaffirmant la valeur du travail ?

Le sujet est loin d’être anecdotique. Les aides sociales représentent plusieurs dizaines de milliards d’euros de dépenses publiques chaque année et irriguent l’ensemble du territoire à travers une multitude de dispositifs nationaux, départementaux, régionaux et communaux. Pourtant, malgré leur poids dans les finances publiques, aucun état des lieux consolidé ne permet aujourd’hui d’en mesurer précisément le coût global, les interactions ou les effets économiques.

C’est précisément cette zone d’ombre qu’Ian Boucard entend éclairer. En installant une commission d’enquête parlementaire, le député fait le choix d’une démarche rarement engagée sur un sujet aussi sensible : établir d’abord les faits avant de proposer d’éventuelles évolutions. Auditions d’administrations, d’économistes, d’organismes sociaux, de collectivités et d’experts, analyse des données disponibles, étude des mécanismes de cumul des prestations, évaluation des dispositifs de contrôle, autant de travaux qui pourraient aboutir au panorama le plus complet jamais réalisé sur les aides sociales françaises.

Le retour de la valeur travail dans le débat politique

Derrière cette démarche se dessine une orientation politique assumée. Depuis plusieurs années, la droite fait de la valorisation du travail l’un de ses principaux marqueurs. Ian Boucard s’inscrit pleinement dans cette ligne. Son interrogation est simple : le système actuel garantit-il toujours que le travail procure un avantage économique suffisamment significatif par rapport à l’inactivité ?

Le député ne remet pas en cause le principe de la solidarité nationale. Il affirme au contraire vouloir préserver les aides destinées aux personnes handicapées, aux familles et aux Français confrontés à des difficultés réelles. En revanche, il estime que l’empilement progressif des prestations et des aides exceptionnelles a fini par rendre le système moins lisible, parfois moins cohérent, et plus difficile à évaluer.

Cette réflexion intervient dans un contexte économique particulier. Les entreprises continuent de signaler des difficultés de recrutement dans de nombreux secteurs tandis que les finances publiques demeurent sous tension. Pour une partie de la droite, la question n’est donc plus seulement budgétaire ; elle touche directement au fonctionnement du marché du travail, à la compétitivité de l’économie française et à la soutenabilité de son modèle social.

La commission d’enquête pourrait ainsi déplacer le débat. Plutôt que d’opposer partisans et adversaires de l’État-providence, Ian Boucard souhaite mesurer objectivement les effets de chaque dispositif. Existe-t-il des aides devenues redondantes ? Certaines prestations produisent-elles des effets contre-productifs ? Les mécanismes actuels encouragent-ils suffisamment le retour à l’emploi ? Les contrôles permettent-ils de garantir une utilisation conforme des fonds publics ? Autant de questions auxquelles le Parlement entend apporter des réponses documentées.

Au-delà de son contenu, cette initiative constitue également un signal politique. Elle confirme la volonté des Républicains de replacer les sujets économiques et sociaux au premier plan du débat public en privilégiant l’évaluation des politiques publiques. Elle illustre aussi la montée en responsabilité d’Ian Boucard au sein de la droite parlementaire. Déjà remarqué pour avoir présidé la commission spéciale sur la simplification de la vie économique, l’élu du Territoire de Belfort se voit confier un nouveau dossier stratégique, appelé à nourrir les propositions de son camp dans la perspective de 2027.

Les conclusions de la commission sont attendues avant la fin de l’année. Elles ne modifieront pas, à elles seules, le système social français. Elles pourraient en revanche redéfinir les termes du débat en apportant des données inédites sur un sujet où les convictions politiques prennent souvent le pas sur les chiffres. Dans une période où la maîtrise des finances publiques, le plein emploi et la compétitivité figurent parmi les principaux défis économiques du pays, le travail engagé par Ian Boucard pourrait rapidement dépasser le cadre parlementaire pour s’imposer comme l’un des dossiers structurants de la prochaine séquence politique.