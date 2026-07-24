Laurent Le Bon reconduit à la tête du Centre Pompidou

Laurent Le Bon est reconduit à la présidence du Centre Pompidou pour superviser un chantier de rénovation complet de 460 millions d'euros, dont les travaux incluent le désamiantage et une refonte des espaces intérieurs. Il vise à offrir une expérience comparable à l'inauguration de 1977 tout en réduisant les coûts énergétiques.

Le président de la République a décidé de reconduire Laurent Le Bon à la présidence du Centre Pompidou, sur proposition de la ministre de la Culture Catherine Pégard. Alexander Neef a été reconduit le même jour à la direction générale de l’Opéra national de Paris, les deux dirigeants étant chargés d’accompagner des chantiers majeurs pour leurs établissements respectifs.

Un parcours entièrement construit autour du patrimoine muséal

Historien de l’art formé à Sciences Po et à l’École du Louvre, Laurent Le Bon avait rejoint le Centre Pompidou comme conservateur dès 2000, avant de prendre en 2010 la direction du Centre Pompidou-Metz, dont il avait piloté la construction. Il avait ensuite dirigé le musée Picasso à Paris de 2014 à 2021, où il avait supervisé sa réouverture après d’importants travaux, avant d’être nommé à la présidence du Centre Pompidou en 2021, en remplacement de Serge Lasvignes.

L’établissement traverse une fermeture de plusieurs années pour rénovation complète, un chantier estimé à 460 millions d’euros, dont 280 millions financés par l’État français.

Un chantier titanesque à mener jusqu’à son terme

Les travaux prévoient le désamiantage complet du bâtiment, la mise aux normes d’accessibilité et de sécurité, ainsi qu’une refonte intégrale des espaces intérieurs tout en conservant la structure extérieure emblématique conçue dans les années 1970. Une vaste terrasse ouverte au public doit notamment voir le jour au septième étage, offrant une vue panoramique sur Paris.

Laurent Le Bon a expliqué vouloir offrir aux visiteurs, à la réouverture, un choc comparable à celui ressenti par le public lors de l’inauguration du Centre en 1977, tout en promettant une réduction de 40% des factures énergétiques du bâtiment grâce à une meilleure étanchéité.