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Le plafond des franchises médicales va doubler pour économiser 750 millions

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Le plafond des franchises médicales va doubler pour économiser 750 millions
Le plafond des franchises médicales va doubler pour économiser 750 millions

Le gouvernement a confirmé le doublement du plafond annuel des franchises et participations forfaitaires médicales. Cette mesure devrait rapporter 750 millions d’euros aux finances publiques. Un an après l’abandon du projet initial, l’exécutif reprend son plan d’économies sur les dépenses de santé.

L’année dernière, cette réforme avait été retirée après avoir provoqué une forte opposition. Les syndicats et associations de patients s’étaient mobilisés contre ce qu’ils considéraient comme un nouveau recul des remboursements. Le contexte budgétaire contraint a manifestement conduit le gouvernement à relancer le dispositif.

Un projet ressuscité après la fronde de 2025

Les franchises concernent les médicaments, les actes paramédicaux et les transports sanitaires. Leur plafond annuel, actuellement fixé à 50 euros, passerait à 100 euros par assuré. Cette contribution reste modeste comparée aux déficits de la Sécurité sociale, mais s’inscrit dans une série de mesures visant à maîtriser les dépenses.

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