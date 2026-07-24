Paris efface le nom de Maurice Barrès de l’espace public

La Ville de Paris a renommé la place Maurice-Barrès en place Lucie-Dreyfus, marquant ainsi l'effacement d'un écrivain notoire pour ses positions antisémites. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une commémoration en mémoire d'Alfred Dreyfus et souligne les tensions autour de l'héritage de Barrès, suscitant des réactions divergentes à Charmes et dans d'autres villes.

La Ville de Paris a rebaptisé la place Maurice-Barrès, dans le 1er arrondissement, en place Lucie-Dreyfus, du nom de l’épouse du capitaine Alfred Dreyfus. Cette décision du maire socialiste de la capitale, Emmanuel Grégoire, annoncée mi-juillet, met fin à la présence dans l’espace public parisien du nom de cet écrivain reconnu pour son talent mais aussi pour ses positions antisémites virulentes.

Un hommage lié au combat contre l’antisémitisme

Selon la Ville de Paris, ce changement de nom intervient à l’occasion de la journée de commémoration nationale pour Alfred Dreyfus, dans le prolongement de l’installation d’une statue du capitaine devant la Cour de cassation, à l’endroit même où son innocence avait été définitivement reconnue le 12 juillet 1906. Officier de confession juive, Alfred Dreyfus avait été condamné à la fin du XIXe siècle pour haute trahison sur la base de fausses preuves, dans un climat d’antisémitisme d’État qui avait profondément divisé la société française.

Maurice Barrès, né à Charmes dans les Vosges en 1862 et mort en 1923, s’était imposé comme l’un des écrivains français les plus influents de son temps avec des romans comme Les Déracinés ou La Colline inspirée, avant de devenir l’une des figures majeures du camp antidreyfusard et du nationalisme français au tournant du XXe siècle.

Un débat qui rebondit jusqu’en Lorraine

À Charmes, ville natale de l’écrivain où de nombreuses rues portent encore son nom, le maire sans étiquette Raphaël Michelet a défendu une position inverse, expliquant préférer retenir l’image d’un auteur de talent tout en reconnaissant ses propos antisémites, qu’il replace dans le contexte d’une époque où, selon lui, ce type de discours était malheureusement très répandu.

À l’inverse, le maire socialiste de Verdun, dans la Meuse, Samuel Hazard, a salué la décision parisienne, estimant qu’au-delà de son talent d’écrivain, il ne fallait surtout pas oublier qui était réellement Maurice Barrès, et plaidant pour que son nom ne soit plus attribué à de nouveaux espaces publics.