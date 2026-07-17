Périscolaire : Emmanuel Grégoire va poursuivre Rachida Dati pour diffamation au nom de la Ville de Paris

Le Conseil de Paris a autorisé le maire Emmanuel Grégoire à déposer une plainte pour diffamation contre Rachida Dati, à la suite de plusieurs déclarations de l’ancienne candidate de la droite aux élections municipales concernant le scandale du périscolaire. La plainte, qui sera déposée au nom de la Ville de Paris, vise des propos publiés sur le réseau social X accusant la municipalité d’avoir eu connaissance de faits graves sans avoir agi.

Rachida Dati avait notamment affirmé qu’Emmanuel Grégoire était informé depuis 2015 de signalements concernant des agents du périscolaire et avait évoqué une possible responsabilité pénale de la Ville. Elle avait également accusé l’équipe municipale d’avoir déplacé, « en connaissance de cause », des animateurs soupçonnés de violences sexuelles sans saisir la justice. La municipalité estime que ces déclarations portent atteinte à son honneur et à sa réputation.

Une plainte qui divise le Conseil de Paris

Lors des débats, les groupes d’opposition ont vivement critiqué cette initiative. Des élus de droite ont dénoncé une « procédure-bâillon » financée par les contribuables, tandis que la députée insoumise Sophia Chikirou a estimé qu’Emmanuel Grégoire aurait dû engager une action en son nom propre s’il considérait que son honneur était personnellement mis en cause.

Le dossier du périscolaire parisien demeure au cœur de nombreuses préoccupations. Depuis le début de l’année, 132 animateurs ont été écartés de leurs fonctions, dont 52 dans le cadre d’enquêtes portant sur des suspicions de violences sexuelles ou sexistes. Face à cette situation, la Ville de Paris a engagé un plan de réforme de 20 millions d’euros. Une mission d’information du Conseil de Paris ainsi qu’une commission indépendante, présidée par l’ancien juge des enfants Antoine Garapon, poursuivent leurs travaux pour faire toute la lumière sur les dysfonctionnements constatés.