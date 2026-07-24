Un budget défense américain de 1 150 milliards de dollars renforce les liens militaires avec Israël

La Chambre des représentants adopte un projet de loi de défense de 1 150 milliards de dollars, visant à renforcer la coopération militaire avec Israël, notamment dans les domaines de la défense antimissile, des drones et de l'intelligence artificielle. Ce texte suscite des débats internes sur l'engagement américain envers Israël et doit encore passer par le Sénat.

La Chambre des représentants a adopté un projet de loi de défense de 1 150 milliards de dollars qui prévoit d’élargir la coopération militaire entre les États-Unis et Israël, notamment dans les domaines de la défense antimissile, des drones et de l’intelligence artificielle.

Le texte, voté par la Chambre des représentants, consacre une enveloppe globale de 1 150 milliards de dollars aux dépenses militaires américaines. Parmi ses dispositions figure un renforcement explicite des liens opérationnels avec Israël, articulé autour de trois axes : la défense antimissile, les systèmes de drones et les applications militaires de l’intelligence artificielle.

Ce rapprochement institutionnalisé intervient dans un contexte de divisions politiques croissantes aux États-Unis sur la question de l’aide apportée à Israël. Des voix critiques s’élèvent pour dénoncer le risque d’un approfondissement de l’engagement américain à un moment où le soutien à Tel-Aviv fait l’objet d’un débat interne de plus en plus vif au sein même du Congrès.

Le projet de loi doit encore franchir l’étape du Sénat avant d’être soumis à la signature présidentielle. Son adoption définitive déterminerait le cadre juridique et budgétaire de la coopération militaire bilatérale pour les prochains mois.