Un budget défense américain de 1 150 milliards de dollars renforce les liens militaires avec Israël

La Chambre des représentants a adopté un projet de loi de défense de 1 150 milliards de dollars qui prévoit d’élargir la coopération militaire entre les États-Unis et Israël, notamment dans les domaines de la défense antimissile, des drones et de l’intelligence artificielle.
Le texte, voté par la Chambre des représentants, consacre une enveloppe globale de 1 150 milliards de dollars aux dépenses militaires américaines. Parmi ses dispositions figure un renforcement explicite des liens opérationnels avec Israël, articulé autour de trois axes : la défense antimissile, les systèmes de drones et les applications militaires de l’intelligence artificielle.
Ce rapprochement institutionnalisé intervient dans un contexte de divisions politiques croissantes aux États-Unis sur la question de l’aide apportée à Israël. Des voix critiques s’élèvent pour dénoncer le risque d’un approfondissement de l’engagement américain à un moment où le soutien à Tel-Aviv fait l’objet d’un débat interne de plus en plus vif au sein même du Congrès.
Le projet de loi doit encore franchir l’étape du Sénat avant d’être soumis à la signature présidentielle. Son adoption définitive déterminerait le cadre juridique et budgétaire de la coopération militaire bilatérale pour les prochains mois.
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