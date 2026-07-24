ÉCONOMIE Marchés & finance

Coinhouse obtient un agrément d’établissement de paiement de l’ACPR

Par

1 minute de lecture

Coinhouse obtient un agrément d'établissement de paiement de l'ACPR
Coinhouse obtient un agrément d'établissement de paiement de l'ACPR

Coinhouse a reçu le 23 juillet un agrément d’établissement de paiement délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette autorisation marque une étape importante pour la plateforme française spécialisée dans les actifs numériques. L’ACPR a validé ce statut après consultation de la Banque de France, conformément aux dispositions de l’article L. 522-6 du Code monétaire et financier.

Des obligations renforcées envers les clients

Ce nouveau statut impose à Coinhouse des obligations spécifiques dans sa relation avec sa clientèle. L’entreprise devra établir un contrat-cadre de services de paiement avec chaque client, document qui doit comporter un ensemble d’informations définies par l’article L. 314-12 du Code monétaire et financier. Cette exigence vise à garantir la transparence des services proposés et la protection des utilisateurs.

L’agrément d’établissement de paiement permet à Coinhouse d’élargir son offre de services financiers dans un cadre réglementé. Cette reconnaissance par l’autorité de supervision française renforce la position de la société sur le marché des actifs numériques et lui ouvre de nouvelles perspectives commerciales.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une