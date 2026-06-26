Le Slip Français entre en Bourse le 14 juillet à 14,80 euros l’action

Le Slip Français rejoint la Bourse de Paris le 14 juillet prochain. La marque emblématique du made in France lance son introduction sur Euronext Growth avec un prix d’action fixé à 14,80 euros. L’opération pourrait mobiliser jusqu’à 15,8 millions d’euros, option de surallocation comprise. Elle combine une levée de fonds de 5 millions pour financer le développement de l’entreprise et une cession d’actions existantes pour environ 7 millions d’euros, permettant à certains actionnaires historiques de sortir partiellement du capital.

Un redressement spectaculaire après 2023

Cette entrée en Bourse marque un tournant pour la PME qui a frôlé le redressement judiciaire en 2023. La marque est parvenue à retrouver la rentabilité en 2024 grâce à un repositionnement stratégique ambitieux. La recette du redressement repose sur une relocalisation accrue de la production en France et une réduction drastique des coûts, qui a permis de baisser les prix de vente tout en maintenant la fabrication hexagonale. Un pari audacieux qui semble avoir porté ses fruits.

Depuis le 25 juin, les particuliers peuvent souscrire à cette opération et entrer au capital de la société de sous-vêtements pour hommes. L’introduction symbolise le renouveau économique d’une entreprise qui incarne la réindustrialisation française. La date choisie du 14 juillet n’est pas anodine pour cette marque qui a fait du tricolore son étendard commercial.