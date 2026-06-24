Entrevue ÉCONOMIE Marchés & finance

Le livret A enregistre sa plus forte décollecte depuis 2009

24 juin 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

Les épargnants ont retiré 800 millions d’euros de plus qu’ils n’ont déposé en novembre, prolongeant une tendance inédite depuis cinq mois.

Le livret A enregistre sa plus forte décollecte depuis 2009
Le livret A enregistre sa plus forte décollecte depuis 2009

Les Français poursuivent le désengagement massif de leur livret A. En novembre 2025, les retraits ont dépassé les dépôts de 800 millions d’euros, portant l’encours total à 438,9 milliards d’euros selon la Caisse des Dépôts. Ce mouvement marque le cinquième mois consécutif de décollecte, une situation sans précédent depuis le début des statistiques officielles en 2009. Le point bas avait été atteint en octobre avec 3,81 milliards d’euros de sorties nettes, dépassant le précédent record d’octobre 2023 qui s’établissait à 3,77 milliards d’euros.

Cinq mois consécutifs de retraits nets

Cette érosion touche les 58 millions de détenteurs de ce produit d’épargne réglementée. Après avoir enregistré une décollecte de 2 milliards d’euros en septembre, le livret A a vu les retraits s’intensifier brutalement le mois suivant. L’ampleur du phénomène reflète un changement de comportement des épargnants, qui puisent dans leurs réserves plutôt que de les alimenter comme ils le faisaient traditionnellement.

La baisse du taux de rémunération ramené à 1,5 % explique en partie cet exode. Les Français arbitrent désormais vers d’autres placements ou utilisent cette épargne pour faire face à leurs dépenses courantes. Philippe Crevel, du Cercle de l’Épargne, confirme que l’année 2025 restera marquée par cette rupture historique dans l’utilisation du livret A, produit pourtant emblématique de l’épargne populaire française.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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