Le livret A enregistre sa plus forte décollecte depuis 2009

Les Français poursuivent le désengagement massif de leur livret A. En novembre 2025, les retraits ont dépassé les dépôts de 800 millions d’euros, portant l’encours total à 438,9 milliards d’euros selon la Caisse des Dépôts. Ce mouvement marque le cinquième mois consécutif de décollecte, une situation sans précédent depuis le début des statistiques officielles en 2009. Le point bas avait été atteint en octobre avec 3,81 milliards d’euros de sorties nettes, dépassant le précédent record d’octobre 2023 qui s’établissait à 3,77 milliards d’euros.

Cinq mois consécutifs de retraits nets

Cette érosion touche les 58 millions de détenteurs de ce produit d’épargne réglementée. Après avoir enregistré une décollecte de 2 milliards d’euros en septembre, le livret A a vu les retraits s’intensifier brutalement le mois suivant. L’ampleur du phénomène reflète un changement de comportement des épargnants, qui puisent dans leurs réserves plutôt que de les alimenter comme ils le faisaient traditionnellement.

La baisse du taux de rémunération ramené à 1,5 % explique en partie cet exode. Les Français arbitrent désormais vers d’autres placements ou utilisent cette épargne pour faire face à leurs dépenses courantes. Philippe Crevel, du Cercle de l’Épargne, confirme que l’année 2025 restera marquée par cette rupture historique dans l’utilisation du livret A, produit pourtant emblématique de l’épargne populaire française.