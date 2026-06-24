Le Livret A perd 630 millions d’euros en mai, du jamais vu depuis 2009

Les épargnants ont continué de retirer plus qu’ils ne déposent sur leur Livret A en mai 2026, prolongeant une décollecte historique amorcée en janvier.

Les Français ont retiré 630 millions d’euros de plus qu’ils n’ont déposé sur leur Livret A au mois de mai 2026, selon les chiffres publiés mercredi par la Caisse des Dépôts. Cette décollecte intervient pour le cinquième mois consécutif, une situation inédite depuis le début des statistiques officielles en 2009. L’encours total du placement préféré des Français s’établit désormais à un niveau sensiblement inférieur aux records précédents, malgré les 58 millions de détenteurs. Depuis le début de l’année, la décollecte cumulée atteint près de 5 milliards d’euros.

Un taux à 1,5 % jugé insuffisant

Ce désengagement massif s’explique en partie par le faible niveau de rémunération du Livret A, dont le taux reste figé à 1,5 % depuis février 2026. Les épargnants semblent privilégier d’autres supports, jugés plus attractifs dans le contexte économique actuel. La Caisse des Dépôts anticipe cependant une possible remontée du taux d’intérêt dans les prochaines semaines, ce qui pourrait inverser la tendance. Le mois de novembre avait déjà marqué les esprits avec 800 millions d’euros de retraits nets, signalant un mouvement de fond dans les comportements d’épargne.

Un changement de comportement des épargnants

Cette érosion prolongée contraste avec les années précédentes où le Livret A demeurait un refuge privilégié en période d’incertitude. Les Français votent désormais avec leurs économies, réallouant leurs liquidités vers des placements offrant de meilleurs rendements. La séquence actuelle, qui s’étend sur cinq mois sans interruption, constitue un signal fort pour les autorités monétaires et pourrait accélérer une révision à la hausse du taux de rémunération du produit d’épargne réglementée le plus populaire de France.