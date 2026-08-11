Shein préparerait son introduction à la Bourse de Hong Kong dès le 19 août

Shein prévoit de se lancer en bourse à Hong Kong dès le 19 août, avec une valorisation visée entre 30 et 40 milliards de dollars. Cette introduction fait suite à des échecs précédents aux États-Unis et à Londres. Des préoccupations sur la croissance et la concurrence ainsi que des pertes récentes compliquent la situation financière du groupe.

Shein envisage de lancer son introduction à la Bourse de Hong Kong dès le 19 août, selon plusieurs sources proches du dossier citées par Reuters. Le groupe singapourien spécialisé dans la mode à très bas prix aurait commencé cette semaine à présenter son projet aux investisseurs potentiels.

L’entreprise n’a pas confirmé publiquement ce calendrier. Les personnes interrogées ont souhaité conserver l’anonymat en raison du caractère confidentiel des préparatifs. Cette introduction en Bourse est attendue depuis plusieurs années, après l’échec des tentatives de Shein pour se faire coter aux États-Unis puis à Londres.

Une valorisation comprise entre 30 et 40 milliards de dollars

Shein viserait une valorisation comprise entre 30 et 40 milliards de dollars, soit environ 26 à 34 milliards d’euros. Ce montant serait nettement inférieur aux 98,2 milliards de dollars atteints lors d’une levée de fonds privée en 2022. La valorisation du groupe avait déjà été ramenée à 64 milliards de dollars en 2023 et en avril 2024.

Cette baisse reflète les interrogations des investisseurs concernant le ralentissement de la croissance, l’érosion des marges et la concurrence accrue dans le commerce électronique. Shein doit également composer avec un renforcement de la surveillance réglementaire portant sur son modèle économique, sa chaîne d’approvisionnement et les conditions de fabrication de ses produits.

La fin d’une exonération douanière pèse sur les résultats

Le groupe vend des vêtements à très bas prix dans environ 160 pays, notamment des robes à 5 dollars ou des jeans à 10 dollars. Ce modèle repose largement sur l’expédition directe de petits colis depuis l’Asie, ce qui lui permet de renouveler rapidement ses collections et de limiter les stocks.

Shein a toutefois enregistré une perte trimestrielle de 99 millions de dollars après la suppression, par les États-Unis, d’une exonération de droits de douane sur les petits colis. Ses comptes ont également été affectés par une charge de 328 millions de dollars liée à la réévaluation de certaines actions privilégiées. Une cotation à Hong Kong lui permettrait de lever de nouveaux capitaux, mais à une valeur très éloignée des sommets atteints quatre ans plus tôt.