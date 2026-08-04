HSBC gagne 14,6 milliards de dollars et récompense immédiatement ses actionnaires

HSBC a dégagé un bénéfice net de 14,6 milliards de dollars au premier semestre 2026, en progression de 27 % sur un an. Son bénéfice avant impôt a parallèlement augmenté de 23 %, à 19,5 milliards de dollars. La banque attribue cette amélioration à la hausse des revenus d’intérêts ainsi qu’à la progression des commissions.

Fort de ces résultats, le groupe britannique prévoit de racheter jusqu’à un milliard de dollars de ses propres actions avant la publication de ses comptes du troisième trimestre. Son conseil d’administration a également validé le versement d’un deuxième dividende intermédiaire de 0,10 dollar par action.

Des pertes importantes derrière les résultats records

HSBC reprend ainsi ses rachats d’actions après les avoir suspendus dans le cadre de son projet d’acquisition totale de Hang Seng Bank. Cette opération permet généralement de réduire le nombre de titres en circulation et peut soutenir leur valeur, tout en redistribuant une partie des capitaux disponibles aux actionnaires.

Les résultats restent toutefois marqués par 2,4 milliards de dollars de pertes de crédit attendues, soit 400 millions de plus qu’un an auparavant. HSBC a également enregistré une perte de 400 millions liée à une affaire de fraude impliquant un investisseur britannique, ainsi que 200 millions dans l’immobilier commercial hongkongais. La banque poursuit donc sa restructuration mondiale et la vente de plusieurs activités afin de concentrer ses moyens sur ses marchés les plus rentables.