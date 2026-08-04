SOCIÉTÉ Histoire

Le 4 août 1578, la bataille des Trois Rois décime trois souverains

Par

2 minutes de lecture

Le 4 août 1578, la bataille des Trois Rois décime trois souverains
Le 4 août 1578, la bataille des Trois Rois décime trois souverains

Le 4 août 1578, sur les rives de l’oued Al-Makhazine au Maroc, la bataille dite des Trois Rois s’achève par la mort le jour même de ses trois principaux protagonistes : le roi Sébastien Ier de Portugal, le sultan marocain déchu Mohammed al-Moutaouakkil, et le sultan régnant Abd al-Malik.

Une croisade portugaise vouée à l’échec

Le jeune roi Sébastien Ier, animé par des ambitions de croisade contre l’islam, avait débarqué au Maroc pour rétablir sur le trône Mohammed al-Moutaouakkil, chassé par son oncle Abd al-Malik. Malgré les mises en garde de ses conseillers sur les risques d’une telle expédition menée loin des bases arrière portugaises, le roi engage la bataille face à une armée marocaine largement supérieure en nombre.

La déroute portugaise est totale : Sébastien Ier meurt au combat sans laisser d’héritier direct, plongeant le Portugal dans une crise de succession qui aboutira, deux ans plus tard, à son annexion par l’Espagne de Philippe II pendant six décennies.

Trois destins scellés en une seule journée

Abd al-Malik, déjà gravement malade avant la bataille, meurt de cause naturelle en plein combat, un décès dissimulé à ses troupes par son entourage afin de ne pas briser leur élan. Mohammed al-Moutaouakkil, l’ancien souverain déchu à l’origine de l’expédition portugaise, se noie quant à lui en tentant de fuir le champ de bataille.

Cette victoire marocaine consacre l’avènement d’Ahmed al-Mansour, frère d’Abd al-Malik, qui règnera ensuite pendant un quart de siècle sur un royaume marocain renforcé par cette éclatante démonstration de puissance militaire face à une monarchie européenne.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une