À Montpellier, des cinéphiles affluent pour l’Odyssée en 70 mm

Le cinéma Pathé Odysseum de Montpellier, seule salle française équipée pour projeter L’Odyssée de Christopher Nolan en format Imax 70 mm, affiche complet pour toutes ses séances jusqu’en septembre, attirant des cinéphiles venus de toute l’Europe.

Des spectateurs venus d’Espagne, d’Italie et de Suisse

Selon Sébastien Rodriguez, directeur des cinémas Pathé de Montpellier, près de la moitié des spectateurs viennent de l’extérieur de la ville, majoritairement des cinéphiles arrivant d’Espagne, d’Italie, de Suisse, mais aussi de Marseille, Lyon ou Paris, certains faisant l’aller-retour sur une seule journée. Depuis la sortie du film le 15 juillet, plus de 30 000 spectateurs ont déjà vu le long métrage au Pathé Odysseum, dont près de la moitié dans la salle Imax proprement dite.

Réaménagée l’hiver dernier, cette salle de 222 places dispose d’un écran de plus de 400 m², mesurant 18 mètres sur 24, projeté depuis une cabine spécialement conçue pour accueillir la bobine argentique 70 mm, longue de 18 kilomètres.

Seulement quatre salles équipées en Europe

Selon le directeur des cinémas Pathé de Montpellier, l’entreprise a choisi cette salle en particulier pour la taille de son écran, jugée la plus adaptée à ce format rare. En Europe, seules quatre salles disposent de la technologie Imax 70 mm, aux côtés de Montpellier : Prague, Bruxelles et Londres.

Ce choix technique, salué par les cinéphiles comme une expérience à part entière, a également suscité des critiques en ligne, certains observateurs reprochant au film d’entretenir une forme d’élitisme, seule une quarantaine de salles dans le monde étant équipées pour diffuser cette version.