CULTURE Cinéma

Un fils livreur d’orchidées face à son père dans le Tokyo d’aujourd’hui

Alice Leroy

Par Alice Leroy

2 minutes de lecture

Un fils livreur d'orchidées face à son père dans le Tokyo d'aujourd'hui
Un fils livreur d'orchidées face à son père dans le Tokyo d'aujourd'hui

Premier long métrage du réalisateur japonais Yuiga Danzuka, présenté à la Quinzaine des cinéastes à Cannes en 2025, Des fleurs pour Tokyo sort en salles françaises le 5 août, porté par une réflexion sur les liens fragiles entre une famille fracturée et une capitale en perpétuelle transformation.

Une livraison qui remet un père et son fils face à face

Le film suit Ren, jeune livreur d’orchidées papillon dans le quartier en pleine mutation de Shibuya, séparé depuis longtemps de son père Hajime, architecte-paysagiste qui a consacré sa vie professionnelle à façonner des espaces publics pour les autres, jamais pour sa propre famille. Une livraison ordinaire les remet un jour face à face, ravivant des sentiments contradictoires entre rancœur et désir de renouer un lien brisé.

Âgé de seulement 25 ans au moment du tournage, Yuiga Danzuka dédie ce premier film à sa mère et à la ville de Tokyo, pensant son récit comme une analogie entre la reconstitution d’une cellule familiale et les transformations continuelles de la capitale japonaise.

Un style contemplatif porté par l’architecture urbaine

Le film met en scène un Tokyo où les habitants semblent perpétuellement en mouvement et les immeubles toujours en construction, un rythme urbain que le réalisateur oppose délibérément au temps long des blessures familiales, qui s’étendent sur plusieurs années. Le casting réunit notamment Kodai Kurosaki, Ken’ichi Endo, Haruka Igawa et Mai Kiryu.

Sorti au Japon en octobre 2025 sous son titre original, le film a depuis multiplié les sélections dans les festivals internationaux avant d’arriver dans les salles françaises, distribué par Nour Films.

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