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Béthune : un détenu de 28 ans retrouvé mort dans sa cellule avant son procès

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Béthune : un détenu de 28 ans retrouvé mort dans sa cellule avant son procès
Béthune : un détenu de 28 ans retrouvé mort dans sa cellule avant son procès

Un homme âgé de 28 ans s’est suicidé dimanche 2 août à la maison d’arrêt de Béthune, dans le Pas-de-Calais. L’information, initialement révélée par La Voix du Nord, a été confirmée le lendemain par la procureure adjointe de Béthune. Le détenu était incarcéré provisoirement dans l’attente de son jugement. Il devait comparaître devant le tribunal le 12 août pour des faits de blessures involontaires commises par un conducteur, avec plusieurs circonstances aggravantes.

Son fils avait été grièvement blessé dans un accident

L’affaire faisait suite à une collision survenue au mois de juin à Calonne-Ricouart. Alors qu’il circulait à moto, le jeune homme avait percuté une camionnette dans des circonstances qui devaient être examinées lors de son procès. Son fils de trois ans se trouvait avec lui sur le deux-roues au moment de l’accident. L’enfant avait été grièvement blessé. Le placement en détention provisoire de son père avait ensuite été ordonné dans le cadre de la procédure judiciaire.

Les circonstances du suicide restent inconnues

Le parquet n’a communiqué aucune information supplémentaire concernant les circonstances précises de la mort du détenu. Aucun élément n’a notamment été donné sur les conditions dans lesquelles le drame s’est produit à l’intérieur de sa cellule. Ce nouveau décès en prison intervient alors que la prévention du suicide demeure un enjeu majeur dans les établissements pénitentiaires. La détention provisoire constitue une période particulièrement sensible en raison de l’incertitude judiciaire, de la rupture avec les proches et des difficultés d’adaptation à l’incarcération.

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